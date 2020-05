Los tenistas son el N° 2 y 1 en el ránking mundial de ATP. | Fuente: AFP

Rafael Nadal le respondió a Novak Djokovic luego que el serbio asegurase que se oponía a vacunarse para poder jugar tenis. En entrevista con La Voz de Galicia, el español aseguró que se deben cumplir las reglas, incluyendo vacunaciones.

"Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar", había asegurado Djokovic en una entrevista anterior. "Tendré que tomar una decisión. Yo tengo mis propios pensamientos sobre la cuestión y, aunque esos pensamientos podrían llegar a cambiar, no lo sé", añadió.

Nadal fue tajante con su respuesta. "Nadie puede exigir a nadie. Cada uno es libre, pero si perteneces a un circuito, quizá uno tenga que estar regido por las normas que exija el circuito, si obliga a vacunarse para protegerse a todos, pues Djokovic se tendrá que vacunar si quiere seguir jugando al tenis al máximo nivel, o yo. Cada cual tendrá que cumplir", afirmó el tenista.

Asimismo, Nadal señaló que las reglas son para todos. "Si la ATP o la ITF nos obliga a ponernos una vacuna para jugar al tenis, pues nos la tendremos que poner. Igual que tenemos restricciones de no tomar muchísimos medicamentos por cuestiones obvias de controles antidopaje. Es un tema de cumplir las reglas", concluyó.

El tenis mundial se encuentra paralizado por la pandemia del nuevo coronavirus. Todos los Grand Slams han sido postergados, a excepción del US Open, por lo que todo indica que a raíz de la COVID-19, no habrá de alto nivel este año.