"Varillas tendrá que jugar perfecto": El análisis de Pablo Arraya previo al partido con Djokovic en Roland Garros

Juan Pablo Varillas ha devuelto al tenis peruano a la escena de un Grand Slam como reflejo de resilencia, en el momento exacto que Sudamérica vuelve a contar con cuatro representantes en los octavos de final de Roland Garros. ‘Juanpi’ se hizo un espacio a base de remontadas y ahora no solo reta el seguir escribiendo la historia de la raqueta para este país, sino que se presenta como obstáculo de un rival que apunta al récord absoluto en los ‘majors’.

Novak Djokovic, actual número 3 del mundo y en la mesa de los mejores de todos los tiempos del tenis, será el rival de Varillas en octavos de final. Sin ceder set alguno hasta el momento en París, el serbio pelea por romper el empate histórico en cantidad de Grand Slam ganados con Rafael Nadal, nada menos que en el patio del español.

Dicho escenario representa la seriedad del partido para ‘Nole’ ante un Juan Pablo Varillas que es la gran sorpesa en la ronda de 16. Así, Pablo Arraya, extenista profesional peruano, conversó con RPP Noticias sobre el reto más importante que enfrentará ‘Juanpi’ este domingo, nada menos que en la Philippe Chatrier.

Varillas ha trepado al 'top 60' del live ranking ATP por Roland GarrosFuente: EFE

La gira previa no dejó los mejores resultados para Varillas, pero en Roland Garros ha sido distinto. ¿A qué crees que responde esto?

Roland Garros recompensa a la gente que está muy bien entrenada, fuerte físicamente. Si hubiéramos ido a un torneo regular, habría perdido los dos primeros partidos, donde cayó en los primeros sets y en la mayoría de torneos se juega al mejor de dos en tres parciales.

El hecho que en Grand Slam sea a cinco sets, hizo que su físico tome más importancia y se nota que en este aspecto está hecho un súperhumano. Mientras Hurkacz estaba sufriendo, Juan Pablo estaba volando. Era impresionante cómo estaba tan fresco para encontrarse en su decimoquinto set.

¿Influirán los 15 sets acumulados que tiene Varillas ante solo los 9 de Djokovic?

Djokovic resiste muy bien. Está preparado a nivel físico de una forma increíble a sus 36 años, utiliza mucho la tecnología. El desgaste de Juan Pablo seguro tendrá algo que ver en el partido, muchas veces con la adrenalina no se siente, pero será un reto importante que aguante Varillas al tratarse de tres sets de cinco posibles y contra un rival que te devuelve todas las pelotas.

¿Qué se aconseja cuando no es solo una eliminatoria, sino que el rival es de los mejores de la historia?

Primero es que vas a jugar muy suelto y que se podrá disfrutar del momento que desde niño se está soñando, de jugar en la cancha central en el partido más importante contra uno de los mejores tenistas de la historia. Suelto, sin nada que perder. También uno quiere ganar y eso es lo lindo del deporte. Si juegas contra un leyenda del deporte, tranquilo, le tienes confianza a tus habilidades y sabes lo que has sufrido para llegar ahí, las opciones son 50-50. Cualquiera puede ganar, cualquiera puede equivocarse en un punto clave, pueden aparecer lesiones… hay tantas posibilidades que todo es parejo, es lo increíble del deporte.

Juan Pablo perdió los primeros sets de sus tres partidos. ¿Le cuesta entrar en juego?

Me parece que Juan Pablo es muy tranquilo y domina sus emociones. Es difícil, a veces, entrar a un partido estando fino. Hurkacz sacaba a más de 220 km/h al comienzo de un partido y eso es apabullante. Es complicado comenzar bien. Lo bueno es que ha logrado acostumbrarse y su físico le ha acompañado. La sorpresa inicial de tener a un gigante que saca con esa velocidad, no es que de inmediato se va controlar la agresividad del juego. Entrando en ritmo Varillas consigue hacer su juego, no fallar bolas. Tiene una fortaleza notable en las piernas, ahorra pasos. Al principio de cada juego recomendaría posiblemente soltarse más, pero con ‘Chuky’ Junqueira (su entrenador) ya tienen un sistema de partido en el que se va asentando poco a poco.

Aparte de la experiencia de ambos, ¿prevé un juego más físico o mental?

El partido pasará también mucho por lo mental. A Djokovic se le cataloga como el mejor de la historia. Le es muy natural este tipo de partidos y esa experiencia le juega a favor al serbio, pero Varillas es un talento. El domingo va a tener que jugar perfecto, tendrá que hacer todo bien. El físico será importante, pero el aspecto mental, de poder plantarle cara a Novak, será clave; y no dejar los brazos caer, porque cuando va adelante, Djokovic es una aplanadora.

No ha perdido sets, aunque jugó cuatro ‘tie-breaks’, ¿cómo has visto a Djokovic en este Roland Garros?

En sus dos últimos ‘tie-breaks’ no hizo ningún error no forzado, que normalmente es la forma como uno gana partidos. Jugó perfecto, a ‘Nole’ lo veo muy bien, centrado, además que, si gana este Grand Slam, pasa a ser el tenista con más ‘majors’ y por lo tanto como el mejor jugador de todos los tiempos, sin discusión. También ganó la mayor cantidad de Master 1000, está como un lobo hambriento en París. Solo quiere ganar ese título, ya dejó pasar la oportunidad en US Open contra Medvedev. Esta vez, si derrota a todos sus rivales antes de la final, incluyendo a Carlos Alcaraz, es el favorito para ser campeón.

Novak Djokovic fue campeón de Roland Garros en 2016 y 2021Fuente: EFE

¿El paso de Juan Pablo en Roland Garros, cómo deja al tenis peruano?

Esto puede ser una revolución para el deporte en el Perú. La entrega que está dando este muchacho, contra toda la gente que le dijo todos los días a él y su familia que ya tiene 27 años, que es jugador de Challenger… toda la perseverancia que le ha puesto, la fuerza mental de reponerse de los problemas. No solo está trabajando duro, cada vez incorpora tecnología, mejora la nutrición, se está renovando en todo aspecto. Esto debería ser un despertar para todos los deportistas del Perú. Todos debemos hacer el sacrificio que ha hecho Juan Pablo Varillas para estar donde está, el país puede también ser reflejado por sus deportistas.

