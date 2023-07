Lucciana Pérez vs. Amelie Smejkalova: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el debut de la peruana en Wimbledon?

Lucciana Pérez vs. Amelie Smejkalova EN VIVO: se enfrentan este domingo 9 de julio en court 9 de All England Club Lawn Tennis, en Londres (Inglaterra). El partido corresponde a la primera ronda de Wimbledon Junior 2023 y se jugará en el tercer turno del día, no antes de las 07:45 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por STAR+ en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la sección deportes de la página web de RPP.pe.

La tenista peruana Lucciana Pérez volverá a coger la raqueta para presentarse en el tercer Grand Slam del año en la categoría junior. Wimblendon será el escenario para su presentación a menos de un mes de haber alcanzado la final de Roland Garros, lo que ha depositado muchas expectativas sobre ella.

Pérez Alarcón llegó a la final de la arcilla parisina, lo que le permitió dar un salto importante en el ranking ITF donde ocupa el cuarto puesto de la clasificación mundial. En Wimbledon será la tercera mejor sembrada del torneo sobre césped, superficie que tiene como antecedente que Lucciana cayó en la primera ronda de la edición pasada y para este año afrontó el J300 Roehampton, en el que dejó atrás dos instancias eliminatorias.

Lucciana Pérez vs. Amelie Smejkalova: horarios del partido en el mundo

Perú: 07:45 a.m.

Argentina: 09:45 a.m.

Colombia: 07:45 a.m.

Ecuador: 07:45 a.m.

Bolivia: 08:45 a.m.

Venezuela: 08:45 a.m.

Uruguay: 09:45 a.m.

Chile: 08:45 a.m.

Brasil: 09:45 a.m.

México: 06:45 a.m.

España: 2:45 p.m.

Estados Unidos (New York): 06:45 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 09:45 a.m.

Lucciana Pérez jugará con Amelie Smejkalova (#38 ATP) en su debut en Wimbledon, tenista checa de 18 años con la que anteriormente no se enfrentó. La deportista europea llegará al duelo registrando derrotas consecutivas en primera ronda de J200 Hannover, Roland Garros y el J300 Roehampton en Gran Bretaña.

En esta edición de Wimbledon las favoritas al título son la japonesa Sara Saito, Lucciana Pérez, la estadounidense Clervie Ngounoue y principalmente la rusa Alina Korneeva, campeona este año en Australia y Roland Garros, donde derrotó en la final a la tenista peruana.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el partido de Wimbledon Junior con Lucciana Pérez?

El compromiso será transmitido en Perú y Sudamérica a través de la señal de STAR+. En todo el mundo puede seguirse el encuentro mediante Tennis TV. Todas las incidencias de este partido los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

