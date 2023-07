Lucciana Pérez vs. Mika Stojsavljevic: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por la segunda ronda de Wimbledon?

Lucciana Pérez vs. Mika Stojsavljevic EN VIVO: se enfrentan este lunes 10 de julio en el court 4 del All England Club Lawn Tennis, en Londres (Inglaterra), por la segunda ronda de Wimbledon Junior 2023. El match está programado en el tercer turno del día, no antes de las 7:00 a. m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por STAR+ en Sudamérica., y todos los detalles del encuentro lo encontrará en la sección deportes de la página web de RPP.pe.

Lucciana Pérez ha tenido un debut auspicioso en la categoría junior de Wimbledon. En la primera ronda, no tuvo problemas en derrotar por 6-4 y 6-1 a la checa Amelie Smejkalova. Ahora, se enfrentará a la británica Mika Stojsavljevic, quien derrotó en el primer partido a la japonesa Wakana Sobone en tres sets (5-7, 6-3 y 6-3).

La tenista peruana es amplia favorita para llevarse el partido, no solo por ser la cuarta preclasificada del certamen, sino también por su performance en Roland Garros, donde llegó hasta la final. Es más, ya superó su mejor participación en la Catedral. En el torneo del año pasado, cayó eliminada en la primera ronda.

Lucciana Pérez vs. Mika Stojsavljevic: horarios del partido en el mundo

El match entre Lucciana Pérez vs. Mika Stojsavljevic empezará alrededor de las 7:00 a.m. hora peruana. Los horarios en otros países del mundo son los siguientes:

Perú: 07:00 a.m.

Argentina: 09:00 a.m.

Colombia: 07:00 a.m.

Ecuador: 07:00 a.m.

Bolivia: 08:00 a.m.

Venezuela: 08:00 a.m.

Uruguay: 09:00 a.m.

Chile: 08:00 a.m.

Brasil: 09:00 a.m.

México: 06:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Estados Unidos (New York): 06:00 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 09:00 a.m.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el partido de Wimbledon Junior con Lucciana Pérez?

El compromiso entre Lucciana Péres vs. Mika Stojsavljevic será transmitido en Perú y Sudamérica a través de la señal de STAR+. En todo el mundo puede seguirse mediante Tennis TV. Todas las incidencias de este partido los encontrarás en la sección deportes de RPP.pe.

