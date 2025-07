Nicolás Jarry vs Cameron Norrie hoy: ¿A qué hora juegan y dónde ver en vivo los octavos de final de Wimbledon 2025?

Conoce cómo seguir el chileno Jarry va en busca una histórica clasificación a cuartos de final de Wimbledon 2025.

El chileno Nicolás Jarry se enfrentará este domingo al británico Cameron Norrie en busca del pase a los cuartos de final de Wimbledon 2025, el penúltimo Grand Slam de la temporada. ¿A qué hora inicia y en dónde ver el partido de tenis? Conoce todos los detalles con RPP.

¿Cuándo y dónde juegan Jarry vs Norrie EN VIVO por los octavos de Wimbledon 2025?

El partido entre Jarry y Norrie se disputará este domingo en la cancha 1 del All England Lawn Tennis, en el marco de los octavos de final de Wimbledon 2025. El choque no comenzará antes de las 8:40 a.m de Perú y 10:40 a.m. de Chile.

¿A qué hora juegan Jarry vs Norrie EN VIVO por los octavos de Wimbledon 2025?

En Perú, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 8:40 a.m

En España, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 3::40 p.m.

En Ecuador, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 8:40 a.m

En Colombia, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 8:40 a.m

En Bolivia, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 9:40 a.m.

En Venezuela, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 9:40 a.m.

En Chile, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 10:40 a.m.

En Argentina, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 10:40 a.m.

En Brasil, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 10:40 a.m.

En Paraguay, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 10:40 a.m.

En Uruguay, el partido Jarry vs Norrie comienza a las 10:40 a.m.

En México (DF), el partido Jarry vs Norrie comienza a las 07:40 a.m.

¿Dónde ver Jarry vs Norrie EN VIVO por los octavos de Wimbledon 2025 en TV?

El partido entre Jarry y Norrie EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y países de Sudamérica a través de ESPN y Disney+ Premium. Las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

En España los octavos de Wimbledon se verá por Movistar+ y Tennis TV.

En México los octavos de Wimbledon se verán por ESPN y Disney+Premium.

En Estados Unidos los octavos de Wimbledon se verá en Tennis Channel.



Jarry vs Norrie: historial de enfrentamientos

Ambos tenistas se han visto la cara en dos ocasiones en el circuito ATP. Jarry se llevó la victoria sobre Norrie con parciales de 7-6 (3) y 6-2 en su primer duelo directo, en el Masters 1000 de Miami. En tanto, Norrie se impuso en la qualy del Masters de Roma por 6-3, 4-6 y 7-6 (6).