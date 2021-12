Novak Djokovic ha ganado nueve veces el Australian Open. | Fuente: EFE

El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo este jueves que el tenista serbio Novak Djokovic no recibirá trato de favor después de que se haya confirmado su presencia en el Australian Open donde se obliga a todos los jugadores a estar vacunados contra la Covid-19.



"No hay reglas especiales para los tenistas ni para nadie", aseguró Morrison, en relación a Novak Djokovic, quien apuntó que el número 1 del mundo, que no ha querido hasta ahora revelar si se ha vacunado contra la Covid-19, "seguirá los mismos requisitos que todo el mundo para entrar en Australia". Sus declaraciones las dio al canal SkyNews.



Después de semanas de especulaciones, el Australian Open publicó la lista de los jugadores que accederán al cuadro principal del torneo. El primer nombre que apareció en ella es el de Djokovic, quien no había confirmado su presencia en el primer Grand Slam de la temporada por su desconfianza a ponerse la vacuna contra la Covid-19 que exige el torneo.

Novak Djokovic, en la lista oficial del Australian Open 2022

Novak Djokovic está a un Grand Slam de pasar a Federer y Nadal. | Fuente: EFE

La asistencia del serbio ha sido un tema muy polémico en las últimas horas en territorio australiano.

Y es que el Gobierno de Victoria, donde se celebra la competición, y la federación de tenis de Australia anunciaron que los aficionados, jugadores y cualquier persona que asista al torneo deben estar completamente vacunados contra la COVID-19.



De ganar en el próximo Australian Open 2022, disputado en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero de 2022, Novak Djokovic superará con 21 títulos de Grand Slam al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer.

Hay que tener en cuenta que la ganado en nueve oportundiades este campeonato: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021.

