Contra uno de los mejores del mundo: Ignacio Buse enfrentará a Ben Shelton en la primera ronda del US Open 2025

Ignacio Buse (ATP 136°) ya conoce a su rival en el cuadro principal del US Open. Se trata del estadounidense Ben Shelton (6° del ranking ATP), que es uno de los tenistas de mejor forma de la temporada. A sus 21 años, el tenista peruano tendrá una gran oportunidad de escribir una de las páginas más desafiantes de su trayectoria.

El duelo está programado para el domingo a partir de las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Arthur Ashe Stadium, el escenario más emblemático de Nueva York y donde suelen presentarse únicamente las máximas figuras del circuito.

Ignacio Buse llega a esta instancia tras sumar tres victorias en la qualy al superar a Lukas Neumayer, Rei Sakamoto y Kimmer Coppejans.

La primera raqueta de Perú logró el pasado mes de julio su primera victoria ATP Tour en Gstaad, donde llegó hasta semifinales.

¿Quién es Ben Shelton, el rival de Buse en el US Open 2025?

Ben Shelton nació el 9 de octubre del 2002 en Georgia, Estados Unidos. Su familia es amante del deporte, ya que su padre Bryan Shelton fue un exjugador de tenis, al igual que su madre Lisa Witsken Shelton y su tío Todd Witsken.

Ben Shelton, que decidió que su padre sea su entrenador, lleva un título este año luego de coronarse campeón del Máster 1000 de Toronto, certamen que venció al ruso Karen Khachanov en la final.

Actualmente, ocupa el puesto número 6 del ranking mundial de individuales de la ATP, el más alto de su carrera. Tras ganar en Toronto, desplazó a Novak Djokovic al séptimo lugar.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) informa que Shelton lleva casi 4 millones de dólares en ganancias hasta lo que va de su carrera.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs Ben Shelton en el US Open 2025?

El partido entre Ignacio Buse vs Ben Shelton se jugará este domingo 24 de agosto en la cancha principal del Arthur Ashe Stadium en Queens, en Nueva York.

¿Cuántos títulos tienen Buse y Shelton en su carrera?

Ignacio Buse se coronó como campeón del Challenger 100 de Heilbronn, en Alemania.

Por su parte, Shelton logró los títulos del Masters 1000 de Canadá (2025), ATP 250 de Houston (2024), ATP 500 de Tokio (2023), Campeón individual de la NCAA (2022) y UTS Frankfurt (2024).