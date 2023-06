Novak Djokovic bate récord en Roland Garros tras su victoria ante Juan Pablo Varillas

La victoria de Novak Djokovic este domingo ante el peruano Juan Pablo Varillas le ha significado al número 3 del mundo un nuevo récord mundial: el mayor número de clasificaciones a cuartos de final del Roland Garros.

El serbio ha logrado su presencia número 17 de su carrera, superando así “en su mejor partido del año” a Rafael Nadal, quien ahora pasa al segundo lugar con 16.

El mejor de Roland Garros

Djokovic se ha posicionado como el mejor jugador de la historia en el Abierto de Francia, clasificando a los cuartos de final entre los años 2006 y 2008, y entre 2010 y este 2023.

En segundo puesto queda Nadal, quien clasificó a cuartos entre los años 2005-2008, 2010-2015, además de 2017-2022.

En tercer puesto quedó Roger Federer, quien clasificó en 12 oportunidades.

"Me interesan todos los récords, pero este quiere decir que no soy joven", dijo el serbio entre risas ante el público francés. "La situación de hoy no es la misma que la de 10 años atrás. Tengo algunas dificultades en mi cuerpo, pero cuando juego como hoy, estoy muy contento y motivado para seguir".

En la próxima ronda, Djokovic se enfrentará ante Karen Khachanov, con quien tiene un amplio historial a favor marcado por ocho victorias y solo una derrota.

Una victoria histórica

El número 3 del mundo venció con cierta comodidad a nuestro compatriota (6-3, 6-2 y 6-2), pero aun así siempre respetó a su rival y le dedicó unas palabras al final del encuentro.

“Primera vez que me enfrento a Juan Pablo (Varillas). Lo conozco de hace algunos años, de verlo en el circuito. Sé que es un especialista en esta superficie. Sabía que antes del partido tenía que merecer trabajar los puntos”, señaló. “Sabía que no tiene un golpe definitorio, pero que es muy sólido. Por ahora es mi mejor partido de lo que del torneo”.