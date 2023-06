Gracias por todo 'Juanpi': Varillas perdió ante Novak Djokovic y se despidió del Roland Garros

Esta vez, Juan Pablo Varillas no pudo regalar un triunfo más al Perú. A pesar que dejó alma y corazón a lo largo del partido, cayó ante el favorito Novak Djokovic por 6-3, 6-2 y 6-2 en la cuarta ronda del Roland Garros 2023.

Varillas pudo firmar un nuevo milagro, luego que había jugado quince sets y más de once horas para clasificar en los octavos de final de un torneo grande por primera vez en su carrera, incluidas dos remontadas tras perder 2 sets a 0.



En camino para su tercera corona en Roland Garros, que le colocaría como el tenista masculino con más Grand Slam, 23, una más que Nadal, el serbio se dio un cierto respiro, ante un rival que hasta ahora no había ganado ningún partido en un Gran Slam.



Tras dos duelos de alto voltaje contra el húngaro Marton Fucsovics y frente al español Alejandro Fokina, Djokovic se mostró más expeditivo frente a Varillas para alcanzar los cuartos por 55 vez en un Grand Slam, tres menos que el suizo Roger Federer.



El serbio dominó desde el inicio y se colocó 4-0 de salida, aunque en su reacción el peruano tuvo bola para empatar a cuatro, pero la desperdició y le cayeron otros cuatro juegos seguidos, sin que el tenis del peruano pudiera dañar al serbio. En el segundo y tercer set, Novak continuó mostrándose implacable y no cometió ningún error para llevarse el triunfo.

Jugador 1er set 2do set 3er set JUAN PABLO VARILLAS 3 2 2 NOVAK DJOKOVIC 6 6 6 Tiempo







Publicación de Roland Garros sobre Juan Pablo Varillas

Juan Pablo Varillas ha firmado ya una actuación soñada en Roland Garros, con tres victorias logradas en cinco sets y los primeros octavos de final de un Grand Slam de su carrera, pero puede multiplicar la gesta si doblega al número 3 del mundo, el serbio Novak Djokovic, que está persiguiendo su tercera corona en París y su vigésimo tercer grande para situarse más arriba que ningún otro hombre ha conseguido en la historia.

La importancia del desafío resta responsabilidad ‘Juanpi, que saltará a la pista central de París sin nada que perder y ya el reconocimiento por ser el primer peruano entre los 16 mejores de Roland Garros desde Jaime Yzaga en 1994.

Juan Pablo Varillas vs. Novak Djokovic: horarios del partido en el mundo

Perú: 05:30 a.m.

Argentina: 07:30 a.m.

Colombia: 05:30 a.m.

Ecuador: 05:30 a.m.

Bolivia: 06:30 a.m.

Venezuela: 06:30 a.m.

Uruguay: 07:30 a.m.

Chile: 06:30 a.m.

Brasil: 07:30 a.m.

México: 04:30 a.m.

España: 12:30 p.m. Estados Unidos (New York): 04:30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 07:30 a.m.

Enfrente tendrá a Novak Djokovic, "uno de los mejores jugadores de la historia" en palabras de ‘Juanpi’, actual número 94 del mundo y que el ‘live ranking’ lo tienen en el ‘top 60’ del ATP.

Partido estelar en el que Varillas no quiere ser un simple invitado y en el que volverá a poner a prueba su abnegación en pos de la victoria, que le ha llevado a levantar dos sets en contra en sus dos primeros partidos y ganar también en cinco sets un tercero contra el polaco Hubert Hurkacz, decimotercer favorito en Francia.

Su recorrido es totalmente opuesto al de Djokovic, que ha avanzado ronda sin dejarse ningún parcial en el camino y que a sus 36 años parece obsesionado con economizar el máximo posible de fuerzas con la vista puesta en las rondas más avanzadas.

El serbio llega con poco rodaje en tierra batida y sin ningún título en esa superficie, pero con la amenaza de que los Grand Slam son ahora su prioridad y que este tipo de torneos poco tienen que ver con los demás.

Todos los partidos de Varillas en un cuadro principal de Grand Slam llegaron a los 5 setsFuente: EFE

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Juan Pablo Varillas vs. Novak Djokovic?

El compromiso será transmitido en Perú y Sudamérica a través de la señal de ESPN y STAR+. En todo el mundo puede seguirse mediante Tennis TV. Todas las incidencias de este partido los encontrarás en la página web de RPP.pe.

