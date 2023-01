Jack Draper le robó un set a Rafael Nadal | Fuente: AFP | Fotógrafo: WILLIAM WEST

El español Rafael Nadal debutó este lunes con una victoria en el Abierto de Australia al imponerse al joven inglés de 21 años Jack Draper por 6-5, 2-6, 6-4 y 6-1 después de tres horas y cuarenta minutos. Pero más allá de no ofrecer su mejor repertorio, el vigente campeón pasó un momento anecdótico al sufrir el "robo" de su raqueta.

Todo ocurrió en el primer set del partido en la cancha. El número 2 del mundo en el ranking de la ATP se puso a buscar una de sus raquetas durante uno de los parones del juego.

Nadal, que estaba desconcertado, buscaba su raqueta para reiniciar el partido que lo ganaba 4-3. Revisa encima y debajo del asiento y nada. Tanta era su incertidumbre que le contó al juez de silla, que no encontraba su herramienta de trabajo.

Tras una llamada, el juez principal le señaló a Nadal: "Se la ha llevado el recogepelotas". Al español no le quedó otra que sonreír por lo sucedido porque él había pedido que se lleven a encordar su raqueta, pero se llevaron la que estaba bien.

La palabras de Rafael Nadal.

Al finalizar el partido, Rafael Nadal se refirió a la anécdota del primer set. "El recogebolas se había llevado mi raqueta. Soy muy meticuloso con la raqueta con la que juego y esta vez me he despistado y he puesto para encordar la que no era".

Sobre el partido señaló: "El año pasado fue uno de los torneos más emocionantes de mi carrera, pero eso es el pasado. Necesitaba esta victoria porque en el último mes no había acumulado ninguna. He jugado contra uno de los rivales más peligrosos para una primera ronda".



Fue la decimoséptima vez que el balear se clasificó a una segunda ronda en el Abierto de Australia, así como la primera victoria en este 2023.



Se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald, que por su parte se impuso a su compatriota Brandon Nakashima en un igualado choque que superó las cuatro horas de duración y se decidió por un ajustado 7-6(5), 7-6(1), 1-6, 6-7(10) y 6-4.



El balear se impuso en el único choque que mantuvieron por un claro por 6-1, 6-0 y 6-3 en la edición de 2020 de Roland Garros

Rafael Nadal se enfrentará al estadounidense Mackenzie McDonald en la próxima ronda del Australian Open | Fuente: AFP | Fotógrafo: MANAN VATSYAYANA

