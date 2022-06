Rafael Nadal va por otro Grand Slam: "Mi intención es intentar jugar Wimbledon" | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Rafael Nadal, el tenista con más títulos de Grand Slam ganados en la historia de la rama masculina (22), informó este viernes que la próxima semana viajará a Londres con la intención de jugar el torneo de Wimbledon, el que es el tercer ‘major’ de la temporada.

Así lo anunció el deportista en una rueda de prensa celebrada en Mallorca, su ciudad natal, donde comenzó con sus entrenamientos de preparación hacia los torneos sobre superficie de hierba.

"Mi intención es intentar jugar Wimbledon, según parece esta semana que he entrenado en Mallorca me dice que puedo tener posibilidades, si las cosas no van como me gustaría ya veremos lo que sucede. Estoy contento, llevo una semana sin ir cojo”, expresó el reciente campeón de Roland Garros.

Rafael Nadal no participa en el tercer Grand Slam del calendario ATP desde 2019. El español ha ganado el certamen en dos ocasiones (2008 y 2010). El torneo londinense estará marcado este año por el veto aplicado a los tenistas hombres y mujeres de Rusia y Bielorrusia, debido a la invasión rusa de Ucrania.

"Hace tres años que no juego y me hace ilusión. Confío en que las cosas vayan bien y pueda seguir con la semana de entrenamiento para competir bien en Wimbledon", dijo Nadal.

En Inglaterra, "jugaré una exhibición en Hurlingham y realizaré una semana de entrenamientos a ver si es posible" llegar en buenas condiciones al torneo, afirmó el actual número 4 del mundo.

Rafael Nadal sufre desde hace años del síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa e incurable, que se caracteriza por la deformación de uno de los huesos del pie.





