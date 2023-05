La estrategia del Barcelona en conjunto con el Inter de Miami para la vuelta de Lionel Messi a España

El futuro de Lionel Messi es incierto. Aunque se sabe que no continuará en el Paris Saint-Germain, su siguiente destino es desconocido. FC Barcelona, Al Hilal e Inter Miami son algunos de los clubes interesados.

El primero de ellos, de España, ha dejado en claro que quiere al argentino en sus filas. Sin embargo, el fairplay financiero lo obliga a tener la aprobación de LaLiga para que ello sea una realidad. El segundo, de Arabia Saudita, ya hizo una millonaria oferta que incluye acuerdos comerciales post retiro. El último, de Estados Unidos, tampoco es un secreto. La MLS ha sonado, en los últimos años, como posible futura liga de 'Leo'.

Si bien el periodista Leo Paradizo informó este miércoles que Lionel Messi no retornará al 'Barza' y el Diario Sport habla de un 10% de posibilidad de retorno, hay un medio francés que detalló la estrategia en conjunto entre el FC Barcelona y el Inter Miami para convencer al campeón del mundo.

De acuerdo a L'Equipe, se "estaría tejiendo una estrategia con el Inter de Miami para hacer posible el regreso del argentino a Barcelona". El citado medio informa que ambas instituciones buscan cerrar un acuerdo en el que el argentino llegue a la franquicia norteamericana y, entre seis y dieciocho meses, llegue al cuadro azulgrana en calidad de préstamo.

El gancho para Lionel Messi sería no solo cerrar de buena manera su vínculo con el FC Barcelona, sino, además, llegar a la Copa América 2024 jugando en Europa. Luego, culminaría su carrera en Estados Unidos.

Lionel Messi en PSG

El atacante argentino ganó la Ligue1 2022-23 el pasado fin de semana. De esta forma, sumó su segundo título nacional consecutivo con el Paris Saint-Germain.

Durante las dos temporadas que lleva en el cuadro parisino, Lionel Messi ha marcado 35 goles en 79 partidos, entre torneos locales e internacionales.

¿Neymar también se va del PSG?

La continuidad de Neymar en Paris Saint-Germain es cada vez más complicada. Pese a que tiene contrato vigente, su relación con la hinchada no es buena y la situación con el club es notoriamente tensa. Así, el brasileño busca moverse y mudar su fútbol a otra institución.

El objetivo, según indican desde Inglaterra, es fichar por un equipo de la Premier League. Pero no cualquiera. De acuerdo a información de The Sun, el exatacante de Barcelona tiene en la mira llegar al Manchester United. Sin embargo, más allá de la voluntad, no es un tema tan sencillo.

El cuadro inglés está interesado en contar con Neymar, pero el tema económico complica la posibilidad, no solo por el gran contrato que tiene con el PSG en términos de salario, sino, sobre todo, porque la cifra del traspaso no sería cualquier cosa, teniendo en cuenta que tiene vínculo por cuatro años más.