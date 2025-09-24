Últimas Noticias
Gonzalo Bueno vs Francesco Maestrelli EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final del Challenger de Buenos Aires?

Gonzalo Bueno vs Francesco Maestrelli EN VIVO | Guía de TV Challenger de Buenos Aires
Gonzalo Bueno vs Francesco Maestrelli EN VIVO | Guía de TV Challenger de Buenos Aires
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Gonzalo Bueno vs Francesco Maestrelli EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires.

Gonzalo Bueno vs Francesco Maestrelli EN VIVO: se enfrentan este jueves 25 de septiembre por los octavos de final del Challneger de Buenos Aires. El encuentro se disputará en la Cancha Central del Racket Club de Palermo, desde las 9:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web de ATP Tours. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bueno vs Maestrelli: ¿Cómo llegan a los octavos de final del Challenger de Buenos Aires 2025? 

Gonzalo Bueno llega a los octavos de final tras vencer 2-1 al argentino Federico Agustín Gómez. Francesco Maestrelli, en tanto, llega al cotejo tras vencer 2-1 al brasileño Daniel Dutra da Silva.

¿Cuándo y dónde juegan Bueno vs Maestrelli en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires 2025? 

El partido entre Gonzalo Bueno y Francesco Maestrelli se disputará en la Cancha Central del Racket Club de Palermo. El partido se jugará por los octavos de final del campeonato.

¿A qué hora juegan Bueno vs Maestrelli en vivo por los octavos de final del Challenger de Buenos Aires 2025? 

  • En Perú, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 9:00 a.m. 
  • En Argentina, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Colombia, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 9:00 a.m. 
  • En Ecuador, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 9:00 a.m. 
  • En Chile, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 10:00 a.m. 
  • En Bolivia, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 10:00 a.m. 
  • En Venezuela, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 10:00 a.m. 
  • En Brasil, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Uruguay, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 11:00 a.m. 
  • En Paraguay, el partido Bueno vs Maestrelli comienza a las 11:00 a.m. 

¿Dónde ver el partido Bueno vs Maestrelli en vivo por TV y streaming?

El partido entre Bueno vs Maestrelli se podrá ver EN VIVO a través de la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Gonzalo Bueno Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli

