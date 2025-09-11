Con Gonzalo Bueno, Perú vs. Portugal: ¿cuándo juegan EN VIVO por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Portugal EN VIVO: se enfrentan este viernes 12 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposición, en Lima, por el día 1 de la serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. Gonzalo Bueno y Nuno Borges jugarán en el primer turno de la jornadas, desde las 4:00 p.m. Los partidos serán transmitidos por TV Perú. Todos los detalles los encontrarás en la web de RPP.pe.

La ruta hacia los qualifiers del próximo año comienza en Lima, siendo Gonzalo Bueno (#209 ATP), la segunda raqueta nacional, quien sostendrá un duro reto frente a Nuno Borges (#52), quien ha llegado hasta la tercera ronda de los Grand Slam en este curso.

Bueno ha crecido en la actual temporada, acercándose al top 200 del ranking mundial. Con tres finales challenger en el año y un título, el de la categoría 75 en Liberec, el peruano busca conseguir el primer punto de la serie.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo y dónde juegan Bueno vs Borges EN VIVO por el Perú - Portugal del Grupo Mundial I?

El partido entre Gonzalo Bueno y Nuno Borges, por el día 1 de la serie Perú vs. Portugal, se disputará el viernes 12 de septiembre en el Club Lawn Tennis de la Exposicion, en Lima (Perú), sobre la superficie de arcilla.

¿A qué hora juegan Bueno vs Borges EN VIVO por el Perú - Portugal del Grupo Mundial I?

En Perú , el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m. En Portugal , el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m.

, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 10:00 p.m. En Chile, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

En Colombia, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 6:00 p.m.



En México (CDMX), Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 3:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a las 5:00 p.m.

En España, el partido Bueno vs. Borges por Copa Davis comienza a la 11:00 p.m.



¿Dónde ver el Perú vs Portugal EN VIVO por TV y streaming?

La llave entre Perú vs. Portugal por el Grupo Mundial I de la Copa Davis será transmitido EN VIVO por TV para Perú de manera gratuita a través de la señal abierta de TV Perú (Canal 7). También podrás seguir las incidencias de los enfrentamientos EN DIRECTO por RPP.pe.

Bueno vs Borges: historial de enfrentamientos

No se registran enfrentamientos entre Gonzalo Bueno y Nuno Borges. En la Copa Davis, serán rivales por primera ocasión.

Fechas y horarios de la serie Perú vs Portugal en el Grupo Mundial I

Viernes 12 de septiembre

4:00 p.m. | Gonzalo Bueno vs. Nuno Borges - Singles 1

TBD | Ignacio Buse vs. Jaime Faria - Singles 2

Sábado 13 de septiembre

2:00 p.m. | Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas vs. Nuno Borges y Francisco Cabral - Dobles

TBD | Ignacio Buse vs. Nuno Borges - Singles 3

TBD | Gonzalo Bueno vs. Jaime Faria - Singles 4