Ignacio Buse vs. Álvaro Guillén Meza EN VIVO: se enfrentan por cuartos de final del Challenger de Lima

Tras derrotar al argentino Juan Torres, Ignacio Buse se instala entre los ocho mejores del torneo y enfrentará en la siguiente ronda al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (ATP 236), un duelo que promete alta intensidad y sabor regional.

“Siempre es especial jugar en Lima. Sentir el apoyo de la gente me da un impulso extra. Estoy feliz con mi rendimiento y quiero seguir avanzando partido a partido”, comentó Buse tras su victoria.

El triunfo consolida el ascenso del peruano dentro del circuito Challenger, donde ha mostrado una evolución constante durante el 2025. Además, su desempeño reafirma el buen momento del tenis nacional, que sigue sumando jóvenes talentos en los principales torneos internacionales.

Ignacio Buse vs Álvaro Guillén Meza: ¿cómo llegan a cuartos de final del Challenger de Lima 2 2025?

Ignacio Buse debutó en el Challenger de Lima 2 imponiéndose por 2-0 al argentino Juan Bautista Torres por 6-3 y 7-5.

El ecuatoriano Álvaro Guillén Meza ganó 2-0 a su comptriota Andrés Andrade. El marcador quedó con un doble 6-2.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Guillén Meza EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 2025?

El partido Ignacio Buse vs Álvaro Guillén Meza, correspondiente a cuartosde final del Challenge de Lima 2 (Los Inkas Open), se jugará este viernes 31 de octubre en la cancha central del Club Golf Los Inkas, en Lima (Perú).

A qué hora juegan Buse vs Guillén Meza EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 2025?

En Perú , el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 6:30 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 8:30 p.m.



, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 8:30 p.m. En Colombia, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 7:30 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 8:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Guillén Meza comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Buse vs Guillén Meza EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Ignacio Gullén Meza se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.