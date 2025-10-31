Últimas Noticias
Paolo Guerrero desató la fiesta en Matute: así fue su gol con Alianza Lima ante Melgar [VIDEO]

Paolo Guerrero marcó de penal ante Melgar.
Paolo Guerrero marcó de penal ante Melgar. | Fuente: L1Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Paolo Guerrero marcó el 1-1 de Alianza Lima ante Melgar por la Liga1 Te Apuesto.

Paolo Guerrero apareció para colocar el 1-1 parcial de Alianza Lima ante Melgar, en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025.

Bernardo Cuesta abrió el marcador a los 33 minutos, pero Alianza reaccionó y en un ataque, Paolo Guerrero fue derribado en el área visitante. Tras la revisión del VAR, se apreció que Horacio Orzán golpeó la pierna izquierda del experimentado delantero.

A los 41 minutos, Guerrero ejecutó con un remate de derecha que fue bloqueado por el arquero Carlos Cáceda, pero lamentablemente para los intereses arequipeños, el rebote fue a parar donde estaba el 'Depredador', que marcó la igualdad.

Paolo Guerrero sumó 11 anotaciones en la Liga1 Te Apuesto y se convierte como el goleador de los íntimos en la temporada.

Alianza Lima
Paolo Guerrero celebra ante Melgar. | Fuente: L1Max

Alianza Lima vs Melgar: así arrancaron

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano ©, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Sergio Peña, Jesús Castillo, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Néstor Gorosito.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Matías Lazo, Alec Deneumostier, Nelson Cabanillas; Horacio Orzán, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta ©. DT: Juan Reynoso.

