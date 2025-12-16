¿Se pierde el Abierto de Australia? Ignacio Buse confirmó lesión que lo obligó a parar su pretemporada

Malas noticias para el tenis peruano. Ignacio Buse reveló que sufrió una lesión que lo alejará de las canchas por algunas semanas, poniendo en riesgo su presencia en el Abierto de Australia.

A través de sus redes sociales, la primera raqueta nacional indicó que su principal objetivo es volver a jugar en enero, pero irá evaluando semana a semana cómo evoluciona su lesión.

"Quiero comunicarles que he sufrido una lesión que me ha obligado a detener la pretemporada y ajustar la planificación prevista", indicó en un primer momento.

"No es una situación sencilla, pero junto con mi equipo médico y de trabajo estamos centrados al cien por cien en la recuperación, siguiendo el proceso con calma y responsabilidad. El objetivo es volver a competir en enero, aunque por el momento iremos evaluando la evolución semana a semana", complementó.

"Agradezco de corazón todos los mensajes de apoyo y el cariño recibido. Seguiré trabajando con la máxima ilusión para regresar lo antes posible y en las mejores condiciones. Gracias por estar siempre ahí", finalizó.

Ignacio Buse y sus chances de jugar el Abierto de Australia

Ignacio Buse ha tenido una temporada 2025 soñada. La primera raqueta nacional disputó finales y ganó títulos, logrando escalar en el ránking ATP. De hecho, terminó en el puesto 104.

Esta posición le permitió asegurar su presencia en la qualy del Abierto de Australia, pero con la gran opción de entrar en el cuadro principal del torneo, siempre y cuando cuatro tenistas se bajen del Grand Slam.

Sin embargo, todo ha quedado paralizado debido a su lesión. Y si bien no ha confirmado su baja del Abierto de Australia, podría no llegar o llegar con los tiempos ajustados.