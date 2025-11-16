Ignacio Buse vs Cristian Garín en vivo: se enfrentan por la final del Challenger Montevideo 2025

Ignacio Buse vs. Cristian Garín: EN VIVO: se enfrentan este domingo 16 de noviembre en la pista central del Carrasco Lawn Tennis Club, en Montevideo (Uruguay). El partido corresponde a la final del Challenger de Montevideo 2025 y se jugará a las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por la señal streaming de ATP Tour. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Ignacio Buse vs Cristian Garín: ¿cómo llegan a la final del Challenger de Montevideo 2025?

Ignacio Buse llega a esta instancia del Challenger de Montevideo al imponerse en semifinal por 6-2, 7-5 al argentino Román Burruchaga. Por su parte, el chileno Cristian Garín superó 2-1 a su compatriota Tomás Barrios.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Garín EN VIVO por la final del Challenger de Montevideo 2025?

El partido Ignacio Buse vs. Cristian Garín, correspondiente a la final del Challenger de Montevideo (Uruguay Open), se jugará este domingo 16 de noviembre en la cancha central del Carrasco Lawn Tennis Club.

A qué hora juegan Buse vs Garín EN VIVO por la final del Challenger de Montevideo 2025?

En Perú , el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 3:30 p.m.

, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 3:30 p.m. En Uruguay , el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.

, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m. En Brasil, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.

En Colombia, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 3:30 p.m.

En Chile, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 4:30 p.m.

En Argentina, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Buse vs Cristian Garín comienza a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Buse vs Garín EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Cristian Garín se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). El Uruguay Open va para Lationamérica mediante Disney+ Premium y ESPN. También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.