Nadie lo detiene: Ignacio Buse derrotó 2-0 a Thiago Monteiro y está en los cuartos de final del Challenger de Lisboa

Nuestra primera raqueta nacional sigue en racha. Ignacio Buse venció 2-0 (7-6 y 6-4) al brasileño Thiago Monteiro y puso su nombre en los cuartos de final del Challenger de Lisboa. En dicha instancia, se enfrentará al argentino Marco Trungelliti.

El partido empezó con el pie derecho para el peruano. En el cuarto juego, le quebró el saque al brasileño, quien fue número 61 del mundo en algún momento, llegándose a poner 4-1. Sin embargo, Buse no aprovechó y perdió su saque tres juegos después, volviendo todo a la paridad.

Tras ello, cada uno de los tenistas mantuvo su saque, llegando al 6-6. Ya en el tiebreak, el brasileño quebró y sacó para llevarse el set, pero Buse quebró dos veces consecutivas, asegurando su saque y llevándose el juego por 9-7.

El segundo set fue igual de parejo que el cierre del primero. Pero, en la única oportunidad que tuvo el peruano para quebrar, lo aprovechó, poniéndose 5-3 arriba y llevándose el set y partido por 6-4.

Ignacio Buse y su objetivo a corto plazo

En una entrevista en exclusiva con RPP, Ignacio Buse dijo esperar alcanzar el top 100 del ránking ATP para empezar jugando el Abierto de Australia en el 2026. Sin embargo, dijo que lo más importante es hacer un buen desempeño dentro de la cancha.

"Estoy en el ranking 112. Ahora voy a jugar unos Challenger por Europa, más torneos por acá, algunos ATP, pero con un objetivo claro: entrar al top 100", indicó en un principio.

"Pero es lo que quiero transmitir también: no todo es ránking. Tengo que tratar de construir mi proceso. Sí, se da, muy bien. Sería increíble empezar el año jugando en Australia, depende un poco del ránking, pero, básicamente, sí", complementó.