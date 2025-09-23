Ignacio Buse sigue con la buena racha: venció 2-0 a Francisco Rocha y clasificó a los octavos del Challenger de Lisboa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No tiene rival. El tenista peruano Ignacio Buse no tuvo problemas para vencer 2-0 al portugués Francisco Rocha por la primera ronda del Challenger de Lisboa.

El partido empezó parejo. Ambos tenistas mantuvieron su saque. Pero no fue hasta el sexto juego que nuestra primera raqueta nacional quebró para poner 4-2.

Luego, el peruano estuvo a punto de volver a quebrar para llevarse el set por 6-2, pero el portugués mantuvo su servicio. Sin embargo, no pudo quebrar, perdiendo por 6-3.

En la segunda manga, Buse empezó buscando cerrar el partido. De hecho, quebró cada uno de los saques del portugués para llevarse el set por 6-0.

En los octavos de final se enfrentará al brasileño Thiago Monteiro, quien venció 2-0 (7-6 y 7-6) al italiano Marco Cecchinato.

Ignacio Buse y su objetivo a corto plazo

En una entrevista en exclusiva con RPP, Ignacio Buse dijo esperar alcanzar el top 100 del ránking ATP para empezar jugando el Abierto de Australia en el 2026. Sin embargo, dijo que lo más importante es hacer un buen desempeño dentro de la cancha.

"Estoy en el ranking 112. Ahora voy a jugar unos Challenger por Europa, más torneos por acá, algunos ATP, pero con un objetivo claro: entrar al top 100", indicó en un principio.

"Pero es lo que quiero transmitir también: no todo es ránking. Tengo que tratar de construir mi proceso. Sí, se da, muy bien. Sería increíble empezar el año jugando en Australia, depende un poco del ránking, pero, básicamente, sí", complementó.