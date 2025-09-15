"Poder jugar por Perú es invaluable": Ignacio Buse y su satisfacción tras vencer a Portugal en la Copa Davis

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Su principal motivación. Ignacio Buse, primera raqueta nacional, se mostró emocionado por la clasificación de Perú a la qualifiers de la Copa Davis.

En conversación en exclusiva con Encendidos de RPP, el tenista confesó que jugar el torneo de países es su principal motivación y se encuentra ansioso de que llegue febrero para volver a defender al país.

"Muy contento. Ha sido un fin de semana de demasiadas emociones. Poder jugar por el Perú es invaluable, incluso ganar, ni te cuento. Ha sido un fin de semana mágico y espero muchos más como estos", indicó en un inicio.

"Es una motivación para mí representar a Perú y, realmente, es la competencia que más me motiva y espero todo el año para jugar por Perú, estoy pensando hace seis meses de venir a Perú para jugar la Copa Davis y ya estoy pensando en febrero y que ojalá que nos toque de locales para jugar por Perú", complementó.

En tanto, dijo sentirse sorprendido y admirado por el apoyo al tenis y esperar que el deporte sea más accesible en el país.

"Me lo había imaginado muy especial y no defraudó. Fue muy especial. El cariño de la gente se siente mucho. Se ve que hay mucho fanatismo tenístico en el Perú. Hay que tratar de que haya mucho más fanatismo en todas partes del Perú y que el deporte sea accesible en todas partes del Perú", enfatizó.

Ignacio Buse en exclusiva con RPP | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ignacio Buse y su próximo objetivo

Por otro lado, al ser consultado sobre su próximo objetivo, indicó que espera alcanzar el top 100 del ránking ATP para empezar jugando el Abierto de Australia. Sin embargo, dijo que más importante para él es hacer un buen desempeño dentro de la cancha.

"Estoy en el ranking 112. Ahora voy a jugar unos Challenger por Europa, más torneos por acá, algunos ATP, pero con un objetivo claro: entrar al top 100. Pero es lo que quiero transmitir también: no todo es ránking. Tengo que tratar de construir mi proceso. Sí, se da, muy bien. Sería increíble empezar el año jugando en Australia, depende un poco del ránking, pero, básicamente, sí", dijo al inicio.

"Pero, creo que cuando no pienso mucho en eso es donde puedo sacar mi mejor versión. No generarme mucha expectativa del top 100 y no pensar que tengo que estar ahí, sino pensar en que tengo que hacer dentro de la cancha, en como competir, cuando pienso en eso es donde mejor me va", finalizó.