Cusco FC vs. Sporting Cristal: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 8 del Torneo Clausura?

Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO: se enfrentan este domingo 14 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco (Perú). El partido corresponde a la fecha 8 del Torneo Clausura por la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de las 5:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1 MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El segundo contra el tercero, dos invictos y la misma consigna de quedarse con el Clausura. Sporting Cristal vuelve a la altura para medir fuerzas con un Cusco FC, de gran rendimiento como local, pero que llega con bajas para un duelo clave.

Los rimenses volverán a tener a disposición a Irven Ávila en el ataque, aunque la atención se centrará en el retorno de Miguel Araujo, figura en la recuperación celeste en la Liga1. El zaguero se perdió dos fechas por una lesión en la muñeca, pero ya está apto y volverá a ser titular, donde estará en la zaga junto a Luis Abram.

Al frente está Cusco FC, que en la fecha pasada contra Juan Pablo vio frenado su paso pleno de victorias en el Clausura. El elenco de Miguel Rondelli tiene dos bajas en la zaga, aunque tiene disponibles a todos sus elementos de ataque.

Cusco FC vs Sporting Cristal: altas y bajas para la fecha 8 del Torneo Clausura 2025

Cusco FC no podrá contar con los defensas Carlos Gamarra y Alex Custodio, ambos expulsados en la jornada pasada frente a Juan Pablo II. En tanto, en Sporting Cristal ya cumplió su sanción Irven Ávila y Miguel Araujo está recuperado.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Cusco FC ante el elenco de Sporting Cristal está programado para el domingo 14 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El recinto tiene capacidad para recibir a 40 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m.

, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m. En Colombia, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 5:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m

En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m

En Uruguay, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 4:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m



En España, el partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal comienza a las 00:30 a.m. (lunes)

¿Qué canal transmite el Cusco FC vs Sporting Cristal EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Cusco FC vs. Sporting Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Cusco FC vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún ©; Christofer Gonzales, Santiago González, Irven Ávila.

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Zevallos; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Nicolás Silva ©, Pierre Da Silva; Facundo Callejo.

Cusco FC vs Sporting Cristal: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de Apuestas CUSCO EMPATE CRISTAL Betano 1.88 3.60 4.00 Apuesta Total 1.87 3.66 4.00 Doradobet 1.85 3.60 4.00 Te Apuesto 1.93 3.50 4.06