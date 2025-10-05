Últimas Noticias
Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la primera ronda del Challenger de Valencia?

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz EN VIVO: sigue las incidencias de la primera ronda del Challenger de Valencia.

Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz EN VIVO: se enfrentan este lunes 6 de octubre por la primera ronda del Challenger de Valencia. El encuentro se disputará en la Pista Pablo Andújar (Pista #2) del Club de Tenis de Valencia, no antes de las 6:20 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web de ATP Tour. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Buse vs Llamas Ruiz: ¿cómo llegan al partido de la primera ronda del Challenger de Valencia 2025?

Ignacio Buse llega al torneo luego que llegar a las semifinales del Challenger de Lisboa. Pablo Llamas Ruiz, en tanto, llega tras quedar en cuartos de final del Challenger de Lisboa.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Llamas Ruiz en vivo en los cuartos del Challenger de Lisboa 2025?

El encuentro entre Ignacio Buse vs Llamas Ruiz se disputará este lunes 6 de octubre en la Pista Pablo Andújar (Pista #2) del Club de Tenis de Valencia. 

¿A qué hora juegan Buse vs Llamas Ruiz en vivo en la primera ronda del Challenger de Valencia 2025?

  • En Perú, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 6:20 a.m. aproximadamente
  • En España, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
  • En Colombia, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 6:20 a.m. aproximadamente
  • En Ecuador, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 6:20 a.m. aproximadamente
  • En Chile, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 7:20 a.m. aproximadamente
  • En Bolivia, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 7:20 a.m. aproximadamente
  • En Venezuela, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 7:20 a.m. aproximadamente
  • En Argentina, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
  • En Brasil, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
  • En Paraguay, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
  • En Uruguay, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente

¿Dónde ver el Buse vs Llamas Ruiz en vivo por TV o streaming?

El partido entre Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ignacio Buse Pablo Llamas Ruiz Challenger de Valencia

