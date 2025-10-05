Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la primera ronda del Challenger de Valencia?

Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz EN VIVO: sigue las incidencias de la primera ronda del Challenger de Valencia.
Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz EN VIVO: se enfrentan este lunes 6 de octubre por la primera ronda del Challenger de Valencia. El encuentro se disputará en la Pista Pablo Andújar (Pista #2) del Club de Tenis de Valencia, no antes de las 6:20 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web de ATP Tour. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.
Buse vs Llamas Ruiz: ¿cómo llegan al partido de la primera ronda del Challenger de Valencia 2025?
Ignacio Buse llega al torneo luego que llegar a las semifinales del Challenger de Lisboa. Pablo Llamas Ruiz, en tanto, llega tras quedar en cuartos de final del Challenger de Lisboa.
¿Cuándo y dónde juegan Buse vs Llamas Ruiz en vivo en los cuartos del Challenger de Lisboa 2025?
El encuentro entre Ignacio Buse vs Llamas Ruiz se disputará este lunes 6 de octubre en la Pista Pablo Andújar (Pista #2) del Club de Tenis de Valencia.
¿A qué hora juegan Buse vs Llamas Ruiz en vivo en la primera ronda del Challenger de Valencia 2025?
- En Perú, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 6:20 a.m. aproximadamente
- En España, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
- En Colombia, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 6:20 a.m. aproximadamente
- En Ecuador, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 6:20 a.m. aproximadamente
- En Chile, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 7:20 a.m. aproximadamente
- En Bolivia, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 7:20 a.m. aproximadamente
- En Venezuela, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 7:20 a.m. aproximadamente
- En Argentina, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
- En Brasil, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
- En Paraguay, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
- En Uruguay, el partido Buse vs Llamas Ruiz comienza a las 8:20 a.m. aproximadamente
¿Dónde ver el Buse vs Llamas Ruiz en vivo por TV o streaming?
El partido entre Ignacio Buse vs Pablo Llamas Ruiz será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.