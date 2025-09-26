Ignacio Buse vs. Vilius Gaubas EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver las semifinales del Challenger de Lisboa?

El partido entre Ignacio Buse y Vilius Gaubas se disputará este sábado en el estadio CIF del Club Internacional de Foot-Ball de la ciudad de Lisboa.

En busca de la gran final de Challenger de Lisboa, Ignacio Buse (ATP 116) se medirá ante el lituano Vilius Gaubas (ATP 132), en lo que promete ser otro desafío de alto nivel.

Con una posible victoria, el peruano no solo sumaría puntos valiosos en el ranking, sino que daría un paso más en su objetivo de ingresar pronto al Top 100 de la ATP.

Buse vs. Gaubas: ¿cómo llegan a las semifinales del Challenger de Lisboa 2025?

Ignacio Buse llega a esta instancia tras vencer al argentino Marco Trungelliti por 6-4, 3-6 y 6-3, mientras que Vilius Gaubas ganó al español Daniel Mérida por 6-1 y 6-4.

¿Cuándo y dónde juegan Buse vs. Gaubas en vivo en semifinales del Challenger de Lisboa 2025?

El partido entre Ignacio Buse y Vilius Gaubas se disputará este sábado 27 de septiembre en el estadio CIF del Club Internacional de Foot-Ball de la ciudad de Lisboa. El juego corresponde a la semifinal del campeonato.

¿A qué hora juegan Buse vs. Gaubas en vivo en semifinales del Challenger de Lisboa 2025?

En Perú , el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 7:00 a. m.

, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 7:00 a. m. En Portugal , el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 1:00 p. m.

, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 1:00 p. m. En Argentina, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 9:00 a. m.

En Colombia, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 7:00 a. m.

En Ecuador, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 7:00 a. m.

En Chile, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 9:00 a. m.

En Bolivia, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 8:00 a. m.

En Venezuela, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 8:00 a. m.

En Brasil, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 9:00 a. m.

En Paraguay, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 9:00 a. m.

En Uruguay, el partido Buse vs. Gaubas comienza a las 9:00 a. m.

¿Dónde ver el Buse vs. Gaubas en vivo por TV o streaming?

El partido entre Ignacio Buse y Vilius Gaubas será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.