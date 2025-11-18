Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutan con triunfo en el Challenger de Guayaquil

Buenas noticias llegan desde Ecuador. Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno debutaron ganando sus partidos de primera ronda del Challlenger de Guayaquil.

El primero en entrar a la cancha fue Bueno. El peruano se enfrentó al uruguayo Federico, a quien venció en sets corridos (6-2 y 6-4).

Luego, fue el turno de Varillas. El tenista jugó ante el canandiese Juan Carlos Aguilar. Y si bien en la previa se esperaba un encuentro más parejo, la raqueta nacional lo ganó por un marcador amplio (6-4 y 6-1).

En los octavos de final, Gonzalo Bueno se enfrentará al uruguayo Luciano Ambrogi, mientras que Juan Pablo Varillas se verá la cara con el boliviano Murkel Dellien.

La temporada de los peruanos en el circuito

La temporada de los peruanos en el tenis —a nivel general— ha sido muy bueno. Ignacio Bueno (105 ATP) ha sido el gran representante del deporte blanco en nuestro país. La primera raqueta nacional no solo tuvo una muy buena actuación en la Copa David, sino también en el circuito. Y es que se coronó campeón en el Challenger de Heibronn y en el Challenger de Sevilla. Además, jugó la final del Challenger de Montevideo.

El otro que ha tenido un buen rendimiento, sobre todo en la segunda parte del año, fue Gonzalo Bueno (209 ATP). El tenista se coronó campeón en el Challenger 75 de Liberec en República Checa. Además, disputó la final del Challenger de Lima, donde perdió ante Juan Carlos Prado.

Y el otro tenista que ha realizado un buen trabajo ha sido Juan Pablo Varillas (327 ATP). Luego de estar varios meses fuera por lesión, volvió para la Copa Davis y, desde entonces, ha sumado varios partidos en el circuito. Cabe precisar que empezó el año ganado el Challenger de Buenos Aires Nautco Hacoaj.