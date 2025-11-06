Gonzalo Bueno vs Cristian Garín: ¿a qué hora juegan y dónde ver duelo por cuartos del Challenger de Lima 3?

El Challenguer Lima 3 entra a la recta final y el peruano Gonzalo Bueno logró su boleto a los cuartos de final tras vencer en un durísimo partido al argentino Alex Barrena por 6-3, 1-6, 7-6(7).

El representante peruano necesitó 8 match points para cerrar el partido ante Barrena. En el próximo partido jugará contra el chileno Cristian Garín.

Gonzalo Bueno vs Cristian Garín: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Challenger de Lima 3 2025?

Gonzalo Bueno llegó a esta instancia tras vencer por 2 sets a 1 al argentino Alex Barrena, mientras el chileno Cristian Garín superó al ruso Ivan Gakhov por un doble 6-3.

¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Cristian Garín EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 3 2025?

El partido Gonzalo Buenos vs Cristian Garín, correspondiente a cuartos de final del Challenger de Lima 3 (Igma Open), se jugará este viernes 7 de noviembre en la cancha central del Club Terrazas, en Lima (Perú).

A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Cristian Garín EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 3 2025?

En Perú , el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.

, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m. En Brasil , el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m. En Colombia, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.

En Ecuador, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 6:30 p.m.

En Argentina, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.

En Uruguay, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.

En Paraguay, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el partido Bueno vs Cristian Garín EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Gonzalo Bueno vs Cristian Garín se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.