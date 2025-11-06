Gonzalo Bueno vs Cristian Garín: ¿a qué hora juegan y dónde ver duelo por cuartos del Challenger de Lima 3?

El Challenguer Lima 3 entra a la recta final y el peruano Gonzalo Bueno logró su boleto a los cuartos de final tras vencer en un durísimo partido al argentino Alex Barrena por 6-3, 1-6, 7-6(7).
El representante peruano necesitó 8 match points para cerrar el partido ante Barrena. En el próximo partido jugará contra el chileno Cristian Garín.
Gonzalo Bueno vs Cristian Garín: ¿cómo llegan a los cuartos de final del Challenger de Lima 3 2025?
Gonzalo Bueno llegó a esta instancia tras vencer por 2 sets a 1 al argentino Alex Barrena, mientras el chileno Cristian Garín superó al ruso Ivan Gakhov por un doble 6-3.
¿Cuándo y dónde juegan Gonzalo Bueno vs Cristian Garín EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 3 2025?
El partido Gonzalo Buenos vs Cristian Garín, correspondiente a cuartos de final del Challenger de Lima 3 (Igma Open), se jugará este viernes 7 de noviembre en la cancha central del Club Terrazas, en Lima (Perú).
A qué hora juegan Gonzalo Bueno vs Cristian Garín EN VIVO por octavos de final del Challenger de Lima 3 2025?
- En Perú, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.
- En Brasil, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.
- En Colombia, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.
- En Ecuador, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 5:30 p.m.
- En Chile, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.
- En Bolivia, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 6:30 p.m.
- En Venezuela, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 6:30 p.m.
- En Argentina, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.
- En Uruguay, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.
- En Paraguay, el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Bueno vs Cristian Garín comienza a las 7:30 p.m.
¿Dónde ver el partido Bueno vs Cristian Garín EN VIVO por TV y streaming?
El partido entre Gonzalo Bueno vs Cristian Garín se podrá ver EN VIVO y GRATIS a través de la página web del ATP Tour (Challenger TV). También podrás seguir el punto por punto en RPP.pe.