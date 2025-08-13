Últimas Noticias
La leyenda del tenis Monica Seles reveló que sufre enfermedad neuromuscular incurable

Monica Seles es considerada una leyenda del tenis mundial.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

La ganadora de nueve Grand Slams aseguró que lleva tres años luchando contra la 'miastenia grave', una enfermedad neuromuscular que debilita los músculos.

La extenista Monica Seles, ganadora de nueve Grand Slams, ha desvelado que sufre desde hace tres años 'miastenia grave', una enfermedad neuromuscular que debilita los músculos.

A sus 51 años, la jugadora de origen yugoslavo pero nacionalizada estadounidense decidió contar su enfermedad a escasos días de que comience el US Open, para dar visibilidad sobre esta condición.

"Estaba jugando al tenis con unos niños o con unos familiares y fallé una bola. Era como que veía dos pelotas. Eran síntomas que no podía ignorar. Me llevó tiempo absorberlos y poder hablar abiertamente sobre ello, porque es algo muy difícil. Me afecta en el día a día mucho", dijo Seles en una entrevista con Associated Press.

El atentado contra Monica Seles

Monica Seles ganó ocho Grand Slams entre los 16 y los 19 años, pero sufrió un ataque con cuchillo en Hamburgo, en 1993; mientras disputaba un partido, que le dejó fuera de las pistas durante dos años, y solo ganó un grande más después de ese incidente. 

Se retiró definitivamente en 2003, con 53 títulos en su palmarés y 178 semanas en lo más alto de la clasificación.

La 'miastenia grave' no tiene cura. 

