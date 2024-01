¿Rafael Nadal volvió a lesionarse de la cadera? Esto dijo tras ser eliminado en Brisbane

Rafael Nadal es uno de los tenistas más grandes de la historia. El nivel que exhibió y su impresionante lista de títulos lo colocan en un sitio especial en este deporte. El ex número uno del ranking mundial, de 38 años, volvió a competir esta semana, tras casi un año fuera del circuito. El ATP de Brisbane recibió al manacorí, que este viernes fue eliminado en un disputado partido.

Nadal cayó en los cuartos de final ante el australiano Jordan Thompson, en una jornada en la que tuvo que ser atendido por molestias físicas. Esta situación generó preocupación por la lesión en la cadera que lo llevó su última para deportiva, y el mismo tenista señaló que el dolor que sintió fue "en una zona similar a la del año pasado".

"El dolor fue en una zona parecida a la que me operé el año pasado, pero diferente. Como más muscular. El pasado año fue el tendón y esto es más como un músculo cansado. No es lo mismo del año pasado porque lo noté al momento y esta vez no noté eso", explicó ‘Rafa’.

¿Nadal se resintió de la lesión en la cadera?

Rafael Nadal recibió una ‘wild card’ para competir en Brisbane. En su reaparición, derrotó a Dominic Thiem en una hora y 27 minutos, mientras que le tomó menos tiempo imponerse al australiano Kubler. En el partido frente a Thompson, 55 del ranking mundial, el duelo pasó de las tres horas, donde el manacorí ganó el primer set y tuvo tres oportunidades de ‘match point’ en el ‘tie-break’ del segundo parcial, los cuales no concretó.

"El único problema es que es en una zona similar y eso me hace estar más preocupado de lo normal. Lo mejor que podía pasar es que el músculo esté supercargado por el esfuerzo de estos tres días y de un partido tan duro como este. Eso sería lo ideal, pero no se sabe aún", añadió.

Nadal y el Abierto de Australia 2024

Rafael Nadal fue consultado sobre su participación en el Abierto de Australia 2024, el cual comenzará el próximo 14 de enero. El español se sinceró respecto a su situación.

"Ahora mismo es muy pronto para poder decir nada. No es un día para hablar más de la cuenta de eso. Solo espero que sea una sobrecarga grande y que en los próximos días pueda seguir entrenando. Si no es así, ya será el momento de hacer más pruebas. Si se queda en eso, en una sobrecarga, pues habrá sido una semana muy positiva. Si no, no lo habrá sido tanto", dijo el ganador de 22 ‘Grand Slams’.

"Tengo que ver cómo me levanto mañana. He sido precavido estos días porque después de un año sin jugar es difícil jugar torneos al máximo nivel y nunca sabes cómo va a reaccionar el cuerpo. Tengo que aceptar las cosas como vienen", agregó, "y espero que no sea nada importante y tener la oportunidad de entrenar la semana que viene y jugar en Melbourne. Pero ahora mismo no estoy seguro al cien por cien", concluyó Nadal.

