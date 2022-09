Roger Federer se va del tenis profesional con 20 Grand Slams. | Fuente: AFP | Fotógrafo: GLYN KIRK

Deja la raqueta. Adorado por muchos, respetado por todos, Roger Federer puso este viernes punto final a casi 25 años de una carrera tenística excepcional, con un partido final junto a su gran rival y amigo Rafael Nadal, en la Laver Cup en Londres, que acabó perdiendo.

"Jugar con 'Rafa' y tener aquí a todos estos grandes (jugadores), a todas estas leyendas... ¡gracias!", dijo Roger Federer tras el partido en un discurso interrumpido en varias ocasiones por las lágrimas de emoción.

Ya había admitido Federer el jueves, en conferencia de prensa, que "no sé si podré gestionar todo esto" al ser preguntado si temía que la emoción le embargase en diferentes momentos clave de esta jornada única.

Roger Federer y un sentido adiós como tenista profesional

Roger Federer estuvo 310 semanas como número 1 del Ránking ATP. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDY RAIN

"Ha sido un día maravilloso. Les he dicho a los chicos que estoy feliz, no triste", añadió el suizo de 41 años en su discurso, con la presencia de sus padres, de su esposa Mirka y de sus cuatro hijos.

Con 157 finales en su carrera, 31 de ellas en Grand Slam (20 títulos), se podría haber pensado que Roger tenía suficiente experiencia para no ponerse tenso.

Pero el hecho de que ese miedo escénico no haya desaparecido nunca explica también la longevidad y el éxito de su carrera. "Realmente podía llegar cada vez y decir 'espero ganar este torneo' durante, no sé, 15 años o más. Eso ha sido un privilegio", reconoció.

En este último encuentro con Nadal, que acabaron perdiendo ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe por 4-6, 7-6 (7/2) y 11-9, Roger Federer revivió por última vez todas esas rutinas pre-partido que amaba y odiaba a la vez.

Federer se despidió del tenis entre amigos, familiares e hinchas

"Adoro atarme las zapatillas, prepararme, ponerme la cinta (alrededor de la cabeza), mirarme al espejo (preguntándose) '¿Está todo ok? ¿Estoy listo para esto? Ok, vamos'. Pero aunque realmente lo adore, estoy contento de no tener que volver a hacerlo más", explicó el suizo antes del partido.

También había recordado "las mariposas en el estómago, la espera durante toda una jornada, tomar el desayuno diciéndome que tenía otro gran partido por la noche y, oh, quedaban 15 horas de espera. Está bien, pero es estresante y las jornadas son interminables".

La última de ellas fue seguramente la de este viernes, ya que el partido que precedía al dobles y que enfrentaba al australiano Alex de Miñaur contra el británico Andy Murray se alargó durante dos horas y media interminables. (AFP)

NUESTROS PODCAST

¿Qué efecto tiene sobre la capacidad intelectual de una persona los diferentes tipos de alimentación durante el día?

Mantener una ingesta de energía equilibrada a través de la dieta se asoció con una función cognitiva significativamente mejor en comparación con los patrones de ingesta desiguales, informaron los investigadores en Life Metabolism.