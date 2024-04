'Rafa' se ilusiona: Nadal venció a Darwin Blanch en su debut en el Masters 1000 de Madrid [VIDEO]

Inicio alentador. El tenista español Rafael Nadal no tuvo problemas para superar su estreno en el Masters 1000 de Madrid y se metió en la segunda ronda tras derrotar este jueves al estadounidense Darwin Blanch en dos sets por 6-1, 6-0.

Luego de que el propio ‘Rafa’ Nadal mencionara que probablemente sería la “última vez” que competiría en Madrid, la ‘Caja Mágica’ esperaba ansiosa por ver a uno de sus ídolos, cinco veces ganador del torneo.

Nadal apenas se encontró con situaciones problemáticas a lo largo de la hora que duró el partido. Darwin Blanch, de 16 años, demostró todavía que le queda mucho camino por recorrer y tampoco ofreció la resistencia que se consideró en la previa.

Debut exitoso de Nadal en Madrid

Blanch dejó muestra de un poderoso servicio y una buena derecha, pero que no le terminaron de funcionar lo deseado para haber exigido más a un Rafael Nadal cómodo, todo lo contrario de lo que le espera en segunda ronda ante el australiano Alex de Miñaur, su verdugo hace una semana en Barcelona.

Pero no hubo emoción ya desde el principio. Nadal, agasajado desde su salto a la pista por el público, se hizo con el primer juego gracias a los errores de su rival, una tónica que se repetiría en casi todo el primer parcial. El estadounidense pudo al menos hacer un juego, el único que saborearía en todo el partido.

Tras el duro 6-1, el español no se relajó e incluso elevó su nivel de tenis, con más 'ganadores' y un 'drive' que hizo mucho daño a su rival, que no encontró la manera de meterse en el partido.

Incertidumbre hacia Roland Garros

Rafael Nadal, actual número 512 del mundo, ha jugado seis partidos en lo que va de la temporada tras llegar a tercera ronda en Brisbane, segunda fase en Barcelona y superar el debut en Madrid, su primer Masters 1000.

Tras no participar del Australian Open, el español fue consultado sobre su presencia en Roland Garros, el próximo Grand Slam y del cual es el máximo ganador de la historia.

"Iré a París si yo me siento lo suficientemente capacitado para competir bien. No voy a jugar París como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista", dijo Nadal antes de enfrentar a Blanch.