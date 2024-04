Juegos Olímpicos Esgrimista María Luisa Doig sobre París 2024: “Uno aspira a la medalla, vamos a matar”

La esgrimista, María Luis Doig, visitó el set de Así somos de RPP, donde recordó con emoción su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024 tras una gran actuación en el Campeonato Panamericano de Esgrima disputado en Costa Rica.

“A nivel mundial se ha visto este último toque cuando he ganado, he saltado, ha salido mi niña interior porque de verdad la he luchado, he tenido muchos tropiezos, entonces llegar a este gran triunfo, después de tres años consecutivos de lucha constante, y decir clasifiqué, lo hice”, señaló la destacada deportista.

Contó, también, que si bien ha recibido el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), del Comité Olímpico Peruano y de la misma Federación de Esgrima, esta ayuda “lamentablemente no es suficiente”.

“Allí viene el apoyo de mi familia, la inyección de dinero, los premios que se han dado de los juegos Odesur, Panamericanos, con esos premios en efectivo he podido subvencionar varios torneos, pero yo con mucha alegría y sin remordimiento porque esto me apasiona”, afirmó.

“Mi familia me ha dicho haz lo que te haga feliz y por eso este gran triunfo es de todas, porque casi todas somos mujeres en casa, es la familia esgrimista, la familia olímpica”, añadió.

"Uno aspira a la medalla"

Sobre el entrenamiento de un esgrimista, Doig sostuvo que la parte física es vital para la competencia de alto rendimiento y los trabajos preventivos para evitar lesiones.

“En las tardes-noches es cuando ya practico la esgrima, pero básicamente son como tres sesiones de entrenamiento que tengo a diario”, añadió.

Sobre lo que será su próxima participación en París 2024, la deportista, ubicada en el puesto 49 del ranking mundial de Esgrima, manifestó que “uno aspira a la medalla” y que este evento “es ahora donde vamos justamente a matar”.

Cabe señalar que María Luisa Doig asistirá a sus terceros Juegos Olímpicos tras Pekín 2008 (en florete) y Tokio 2020 (en espada).