Rick Grimes | Fuente: AMC

Hace casi 12 años se estrenó una de las series más trascendentales de la televisión en los últimos tiempos, "The Walking Dead", que llegó con una propuesta prometedora para el público, algunos de ellos han sido fieles desde el principio, mientras que otros se quedaron en el camino. Aun así, todo el mundo siente intriga por saber cuál será el desenlace de la serie de zombies y si es que va a cerrar sin la aparición de su personaje principal, Rick Grimes.

Rick Grimes | Fuente: Fox

"The Walking Dead" es todo una franquicia, cuenta con varios spin-off que están en planeación, tres películas que protagonizará Andrew Lincoln y "Fear The Walking Dead" que ya está en su séptima temporada. Pero lo que respecta a la serie original, ya está por tocar la meta con su entrega 11, que aunque no tiene fecha de estreno está más que confirmada. Ahora bien, los fans repiten constantemente que es imposible que la producción se vaya a ir sin que aparezca el hombre que dio origen a toda la historia que se conoce hoy, Rick Grimes.

¿Será que Andrew Lincoln regresa como "The Walking Dead"?

Desde que salió el personaje del elenco, hay muchas especulaciones respecto a su posible regreso, ya que para muchos es imposible que Rick se haya ido por completo. Los rumores aumentaron cuando se vio a Andrew Lincoln cerca del set de rodaje, pero ni él ni el equipo de producción han confirmado algo de eso. La verdad es que una breve aparición del personaje le otorgaría una gran dosis de emoción a la temporada final; pues han sido tantas las expectativas con la despedida de "The Walking Dead" que los guionistas deben preparar algo realmente sorprendente.

No hay que olvidar que la salida de Andrew Lincoln se dio en la temporada nueve, el actor argumentó que su partida de la producción se debía a que quería pasar más tiempo con su familia. La última vez que se ve a Rick Grimes en "The Walking Dead" es cuando, estando gravemente herido, es recogido por una organización desconocida en un helicóptero, dando a entender que el personaje estaba vivo y no descartando completamente la idea de que reaparezca antes del final.

Andrew Lincoln encarnará nuevamente a Rick Grimes en una trilogía

En "The Walking Dead: World Beyond" reveló varios datos importantes para la franquicia, se pudo conocer un poco más a fondo de la organización que salvó a Rick; además, el episodio que transcurría varios años en el futuro confirmaba el hecho de que Andrew Lincoln regresaría para interpretar al personaje principal de la historia.

