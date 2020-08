"Casa Búho" es una serie animada de Disney que llega con un mensaje de diversidad. | Fuente: Disney

Disney parece ir avanzando en términos de diversidad. Recientemente, la serie animada “La Casa Búho” mostró al primer personaje bisexual en la historia del canal infantil, marcando así un precedente para la visibilidad de la comunidad LGTBQ+ en el futuro. Conoce a Luz Noceda, una adolescente bisexual de origen dominicano en la ficción.

Luz Noceda, la protagonista de “La Casa Búho”, es una adolescente de 14 años de ascendencia dominicana-estadounidense. La producción animada se convirtió en tendencia, luego de que Disney emitiera un episodio que confirmaba el romance de Luz y Amity, su rival y compañera de la escuela.

Si bien no es el primer personaje LGTBQ+ de la señal infantil, sí muestra la bisexualidad por primera vez en una serie animada para niños. “Fui muy clara con mi intención de colocar niños queer en el elenco”, explicó la creadora Dana Terrance. “Un directivo de Disney me dijo que no podría representar ninguna forma de relación homosexual o bisexual en el canal”.

Sin embargo, su duro trabajo por continuar con esta visibilidad le trajo grandes resultados y pudo hacer realidad que se plasmara a Luz Noceda tal como es en “La Casa Búho”: “Afortunadamente, mi terquedad dio sus frutos y ahora he sido apoyada por el liderazgo actual de Disney”.

RECEPCIÓN POSITIVA

“¡La representación es importante!”, asegura Dana Terrance sobre su histórica representación de los temas LGTBQ+ en “La Casa Búho”. “¡Luchen siempre por hacer lo que ustedes quieren ver!”.

La serie animada ha recibido comentarios muy positivos de los espectadores y también de otras personas involucradas en el mundo de la animación. Uno de ellos fue Alex Hirsch, mente detrás de “Gravity Falls”, que saludó la decisión de Disney al finalmente incluir un personaje bisexual entre sus filas después de años sin involucrarse con estos mensajes.

“La Casa Búho” sigue las aventuras de Luz Noceda, una adolescente que accidentalmente descubre un portal que la lleva a las Islas Hirvientes, donde desarrollará una amistad con Eda, una bruja muy rebelde, y King, un tierno guerrero. A pesar de ser una humana convencional, ella se trazará la meta de ser una bruja y empezará como una aprendiz.