Los fans de Dragon Ball se encuentran pasando cuarentena, como millones de personas en el mundo. Pero este no es impedimento para celebrar el 'Goku Day' y así recordar a su personaje favorito de animes. Por esta razón, revisamos en la historia y con la opinión de especialistas, todos los factores que influyen en que Gokú/Kakarotto sea un personaje entrañable y muy querido.

"Dragon Ball" es uno de los animes más populares de la historia. Creado por Akira Toriyama en 1984 como manga, y llevado a la televisión en 1986, este fenómeno ha traspado fronteras y plataformas (papel, televisión, merchandising, videojuegos y cine). "Dragon Ball Super" se estrenó en 2015 como continuación de "Dragon Ball Z" y ha capturado la atención de sus fanáticos y una nueva generación de televidentes.

"'Dragon Ball' tiene personajes muy entrañables, con los que te identificas. Su éxito tiene mucho que ver con el crecimiento de los seguidores junto a sus protagonistas. Todos han visto a Gokú crecer, enamorarse, tener hijos y nietos. Este anime tiene historias que son desarrolladas en el tiempo y esto hace que la gente se enganche mucho más con la historia", dijo a RPP Noticias Oscar Soto, periodista 'geek'.

El impacto de "Dragon Ball" y parte de su éxito en Japón se origina con la influencia que tomó de la novela clásica de la literatura china '"Viaje al Oeste", de gran popularidad en Asia. Este libro narra las aventuras del Rey Mono Son Wukong, quien tiene cola, viaja a una gran velocidad a bordo de una nube, tiene un báculo indestructible que aumenta de tamaño y realiza una travesía a la India para encontrar unos textos sagrados (en "Dragon Ball", se buscan las esferas del dragón).

El personaje de Gokú se inspiró en el Rey Mono Son Wukong del libro chino 'Viaje al Oeste' | Fuente: Dragon Ball Culture

Oscar Soto ha visitado Japón en dos oportunidades y, según cuenta, el culto por "Dragon Ball" es muy fuerte. "Ya no es uno de los animes más vistos, pero Gokú es uno de los personajes más queridos". La influencia de "Dragon Ball" en la cultura del manga se ve en obras como "One Piece" y "Naruto", que hoy gozan de gran arraigo, y cuyos creadores reconocieron su gran admiración por el trabajo de Akira Toriyama.

TODO PARTE DEL RELATO

Para entender un poco de la trascendencia en el tiempo y el traslado de "Dragon Ball" a otras plataformas, conversamos con el investigador y profesor de la Universidad de San Martín de Porres Gerardo Karbaum, quien desde el punto de vista audiovisual analizó la estructura narrativa de este anime y por qué se ha mantenido vigente hasta por tres generaciones.



"Narrar es existir. El relato cumple funciones primordiales dentro de la existencia humana, permite la transmisión del conocimiento, de valores y de conductas sociales. Todas esas variables hacen que un relato como 'Dragon Ball' sea importante y asimilado por los consumidores. Así explicamos cómo algo nacido en China (como literatura) luego sea asimilado por la cultura japonesa (manga y anime) y ahora [sea] reactualizada constantemente en el mundo (videojuegos y merchandising)", sostuvo Karbaum.

Para el investigador, una historia puede ser contada de distintas maneras y a través de diversas plataformas, pero seguirá siendo la misma. "Eso mantiene vivo a 'Dragon Ball' a través del tiempo, pues un relato clásico chino (Viaje al Oeste) hoy en día es absolutamente audiovisual y sigue sobreviviendo. 'Dragon Ball' reúne la eficiencia narrativa al tener manejo de personajes, espacio, tiempo y acción, es trasladado de un formato a otro, y eso lo convierte en una obra transmedia. Tú lo veías en TV y mis hijos lo ven en YouTube", dijo a RPP Noticias.

Dragon Ball Super es la última entrega del famoso anime, y llegará a su fin el 25 de marzo de 2018. | Fuente: Toei Animation

EL ESTUDIO DE DRAGON BALL

"Dragon Ball" no solo es visto por niños y adultos, sino que también es estudiado por especialistas que buscan entender el fenómeno cultural que provoca. Uno de ellos, es el periodista Derek Padula, autor del blog "The Dao of Dragon Ball" y los libros "Dragon Ball Z: It's Over 9,000! When Worldviews Collide", 'Dragon Ball Culture', así como guionista de la película live-action hecha por fans "Dragon Ball Z: Light of Hope".

En su obra, Padula explora temas sobre la historia completa del anime, así como la cosmovisión de personajes como Vegeta. Con su blog, se ha ganado el respeto de todos los fans en el mundo, y su trabajo es considerado académico.

Para el filósofo Herbert Köster, parte del éxito del anime y el manga radica en su atemporalidad y en cómo temas tan inherentes al ser humano. Asimismo, dijo en conversación con RPP Noticias, que la humanidad tiene una necesidad constante en su búsqueda de héroes, y es por eso que el personaje de Gokú "es más grande que la vida".





"Uno de los factores del éxito de Dragon Ball está en que aborda temas que son para todo tipo de generaciones, y ahí tienes un punto de su éxito, que apela a necesidades mentales del público que no pertenece a una generación, sino que son más naturales a la humanidad. El sentido épico de Dragon Ball lo encuentras a través de la historia en muchas culturas y religiones" Herbert Köster



Uno de los argumentos más usados por los críticos de "Dragon Ball", es que su historia es muy repetitiva. Para Höster, esto no es necesariamente malo, sino que es parte de esa fórmula que funciona y se mantiene vigente. No obstante, compara al anime con las películas de Star Wars, por su necesidad de alargar historias para seguir produciendo, generando incomodidad en un sector de los fans.

"La posmodernidad tiene una tendencia bastante enfermiza con la originalidad, pero eso en Japón no se nota tanto. Muchas de las series, mangas, o los mismos arcos argumentales dentro de un mismo anime ─como en este caso, 'Dragon Ball'─ son altamente repetitivos, pero no es que eso sea un defecto, sino que eso buscan", argumenta.

"¿Cuánto tiempo durará Dragon Ball? La obra va a sobrevivir al autor. Lo trasciende. Dragon Ball Super se mantiene en el Top10 de animes más vistos. Comercialmente, no va a morir. Es imposible" Herbert Köster