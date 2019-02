"El narrador de cuentos": La recordada serie regresa con una nueva versión

"El narrador de cuentos" tendrá una nueva versión y podría llegar a plataformas de streaming. | Fuente: The Jim Henson Company

La icónica serie “El narrador de cuentos” regresará a la pantalla chica de bajo la producción del británico Neil Gaiman y The Jim Henson Company, según anunció el portal “Deadline”.

Este anuncio señala que Gaiman tiene planes de revivir el programa que marcó a generaciones enteras. Asimismo, se encuentra en búsqueda de casas televisoras y plataformas de streaming para captar nuevos televidentes y una mayor audiencia.

El productor, además, señala que una nueva versión de “El narrador de cuentos” tendrá que ser actualizada para que sea familiar con la modernidad y la tecnología.

"Parte de lo que me fascina de 'El narrador de cuentos' es lo que no sabemos", manifestó Neil Gaiman. "¿Quién era el Narrador? ¿Por qué contaba estas historias? ¿Era un duende, qué tipo de criatura? Lo que me encantaría hacer es una historia interna que sea tan larga como la historia externa”, señaló.

Asimismo, confirmó que ahora se van a revelar más detalles sobre el Narrador, algo que nunca sucedió en la versión de finales de los 80.

“Vamos a descubrir mucho sobre quién es el narrador de historias, vamos a descubrir cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Vamos a comenzar en un reino del norte donde las historias están prohibidas y donde el hecho de contar una historia puede hacer que te encarcelen o ejecuten. Si pones a un narrador en esa situación, las cosas deberían comenzar a interactuar", concluyó.

Lisa Henson, directora ejecutiva de The Jim Henson, es la promotora de la realización de esta nueva versión de “El Narrador de Cuentos”.

"’El narrador de cuentos’ siempre ha sido un proyecto especial para mí, después de haber trabajado muy de cerca con mi padre en el concepto original. Neil Gaiman es un experto en folklore y mitología tradicional, además de ser el 'narrador' de nuestros tiempos", dijo Henson.

La versión original de “El narrador de cuentos” se emitió bajo la señal de HBO en 1988. Sin embargo, en Latinoamérica y en Perú ganó fama en los 90.