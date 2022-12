Rafael Amaya viene dando vida al narcotraficante Aurelio Casillas en "El señor de los cielos" desde 2013. | Fuente: Telemundo

El 17 de enero del próximo año se estrena la octava temporada de ‘El señor de los cielos’ y marcará el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas. La narcoserie se ha convertido en la favorita del público y el responsable detrás de la historia, Luis Zelkowicz, volverá como escritor para la continuación.

Sin embargo, a pesar de que en la temporada anterior el protagonista murió, Zelkowicz reveló que aún hay mucha historia por contar y para volver a ser el guionista, tuvo como condición que el actor mexicano regresara con su papel de Casillas.

" No tenerlo [refiriéndose a Rafael Amaya] fue un drama, tenerlo es una suerte. Fue mi condición para retomar la historia porque ya pensábamos que esta historia estaba sepultada por distintas razones y mi condición fue yo la hago si está".

El escritor de la octava parte de ‘El señor de los cielos’ aseguró que es “la mejor temporada”. “Cuando tú pudieras pensar que está absolutamente desgastado el tema, que ya los personajes están cansados… No, los personajes están vivos porque siguen vivos ahí, los hemos mantenido vivos y tienen tridimensionalidad y tienen profundidad…".

Asimismo, Luis Zelkowicz resaltó que no buscan enaltecer el narcotráfico sino mostrar la realidad desde el otro lado donde pudieron escribir sobre la sociopatía.

“Estamos tocando un tema muy serio y muy delicado. Yo no voy a poner situaciones de felicidad alrededor de la industria del narco y si lo pongo es por contraste y para darle un golpe dramático fuerte. Entonces son personajes que sufren y sufren mucho. ‘El señor de los cielos’ tiene como una cosa de entretenimiento, pero a la vez tienen como una ligera sensación de que se están informando de algo, de que están aprendiendo algo sobre un tema x”, sostuvo.

Nuevos rostros en 'El señor de los cielos 8'

Además de Rafael Amaya y otras caras conocidas de la serie, como los mexicanos Carmen Aub e Iván Arana o el colombiano Alejandro López, la nueva temporada de "El señor de los cielos" contará con la incorporación de África Zavala, Yuri Vargas y Rubén Cortada.

Zavala (Ciudad de México, 1985) confesó sentir "nervios" por incorporarse a una serie tan aclamada. "Ha sido un reto muy padre (bonito) entrar a una serie tan exitosa y la verdad es que todos se han portado increíble conmigo, me hicieron sentir en casa desde el primer momento", subrayó.

La mexicana asumirá el papel de Mecha, "una mujer muy trabajadora, muy echada para adelante, que no le gustan las injusticias y que va a tener su romance con Aurelio". Consideró que su personaje es distinto a lo que se ha visto previamente en la producción y que muestra una faceta de los mexicanos que no había tenido cabida hasta ahora.

Precisamente, el lugar en el que rodaron esta semana es la casa de Mecha, una fonda en la que se dedica a cocinar y que, en la serie, está situada en Mexicali. "(La cocina) es lo que más tuve que ensayar. Porque cocinar no es que se me dé tan bien, le he tenido que echar muchas ganas y han pasado cosas muy chistosas en esas cocinas", bromeó.

