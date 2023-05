'El señor de los cielos': La muerte del 'Super Javi' causa inconformidad en los seguidores

"No pueden matar a nuestros personajes favoritos", fue uno de los comentarios de los fanáticos de ' El señor de los cielos ' quienes no soportaron ver sufrir a Rutila.

La octava temporada de “El señor de los cielos” ha dejado con la boca abierta a más de un fanático de la serie. Los cambios en la historia han sorprendido a todos ya que ha muerto uno de los personajes favoritos de la novela.

Ya hace una semana ocurrió el inesperado fallecimiento de Corina Saldaña (Karla Carrillo), papel que formó parte de la saga desde hace 7 años. Si bien causó dolor en los seguidores, volvieron a dejar en shock a la audiencia con la pérdida del 'Super Javi'.

Interpretado por el actor colombiano Alejandro López, el personaje murió en los brazos de Rutila Casillas (Carmen Aub), su amor verdadero. Después de pelear contra la DEA, recibió un disparo que lo dejó sin vida.

"Gracias por todo lo que me dio, fue mi mejor regalo, no pensé que se pudiera amar tanto con el alma", le dijo el 'Super Javi' a Rutila antes de morir. Esta situación generó un sinsabor en los fanáticos de “El señor de los cielos” porque no querían que él muriera.

"No era justo que su personaje muriera", "Él no debió morir", "¿Por qué lo mataron?", "Era el único motivo por el cual veía la serie", "¿Por qué están matando a todos los personajes más queridos?", se lee en los comentarios.

La temporada 8 de 'El señor de los cielos' es la novela más vista

La octava temporada de ‘El señor de los cielos’ ocupó el primer lugar en las telenovelas más vistas en su horario. Tras el estreno de su primer capítulo en prime time, regresó con fuerza en reemplazo de la tercera temporada de ‘La reina del sur’.

Como se transmite a las 9 de la noche por Telemundo, compite con otras novelas como ‘Mi camino es amarte’ y ‘Cabo’. El rotundo éxito y el regreso de Rafael Amaya pasó por encima de los demás con sus impactantes episodios.

‘El señor de los cielos’ fue visto por un millón 600 mil de televidentes mientras que las dos producciones mencionadas antes no lograron pasarlo, según Nielsen National TV View. El primer episodio se estrenó el martes 17 por Telemundo y tuvo como objetivo principal explicar cómo es que Aurelio Casillas regresó de la muerte ya que su familia lo enterró. Sin embargo, todo esto fue un trabajo de la DEA quienes hicieron un plan para hacerlo pasar por muerto luego de inyectarle un fármaco experimental que le quitó los signos vitales por unos minutos.

La agente infiltrada, ‘Tracy’, es quien hará conocer a sus superiores sobre la captura de Aurelio Casillas, por ello le implanta un chip para tenerlo bajo su mando. Es así que cuando el narcotraficante despierta, debe contar todo lo que sabe del negocio.

"Querían que les dijera todo sobre mi familia, mis hijos, mis amigos, aliados, todo, pero nunca dije nada. Me querían poner como testigo protegido, pero eso no sirve", dijo Casillas mientras era torturado. Los intentos de ‘Tracy’ son cada vez en vano porque no le da la información que necesita. Tras agredir a los oficiales y escaparse de la sala de interrogatorios, la agente infiltrada se alista para salir detrás de él, pero Aurelio Casillas es más hábil y se escapa.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!