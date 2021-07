“The Mandalorian”, “The Crown, “Wandavision” y las series más nominadas en los Emmy 2021

La Academia de la Televisión reveló este martes 13 de julio la lista completa de nominados a los premios Emmy, que en su 73 edición promete reconocer a lo mejor de la televisión. “The Crown'', “The Mandalorian” y “Wandavision” han destacado como las producciones con mayor número de nominaciones.

Las series “The Crown”, enfocada en el reinado de la reina Isabel II, y “The Mandalorian”, que pertenece al universo de Star Wars, encabezan la lista con mayor número de nominaciones: 24 en total, mientras que la serie de Marvel “Wandavision” ha conseguido 23 nominaciones.





A estas producciones de Netflix y Disney, las siguen la serie de televisión distópica creada por Bruce Miller “The Handmaid's Tale” y el programa cómico ”Saturday Night Live”, con 21 nominaciones.

En los siguientes puestos, con 20 y 18 nominaciones respectivamente están “Ted Lasso”; “Lovecraft Country” y “The Queen's Gambit”, protagonizada por Anya Taylor-Joy. Con 16 y 15 nominaciones “Mare Of Easttown”y “Hacks”. Seguidas por la historia de los ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton y el programa “Hamilton”, con 12 nominaciones a lo premios Emmy 2021.

Con 9 nominaciones

“Pose” es una de las series que destaca tras la nominación de Mj Rodriguez, la primera mujer transgénero en ser nominada en la categoría Mejor actriz. La acompañan con 9 nominaciones “The Flight Attendant”, “I May Destroy You”, y “RuPaul's Drag Race”

Con 7 nominaciones

“Allen v. Farrow”, “Last Week”, “Tonight With John Oliver”, “The Social Dilemma The Underground Railroad” y “The Voice”

Con 6 nominaciones

“The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart”, “Bo Burnham: Inside", “David Byrne's American Utopia”, “The Kominsky Method”, “Queer Eye" y “This Is Us”.

Con 5 nominaciones

“A Black Lady Sketch Show", “Black-ish”, “The Boys”, “Dancing With The Stars”, “David Attenborough: A Life On Our Planet”, “The Falcon And The Winter Soldier”, “Halston”, “The Late Show With Stephen Colbert”, “Top Chef” y “Zoey's Extraordinary Playlist”.

Con 4 nominaciones

“The Amazing Race”, “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, “Cobra Kai”, “Friends: The Reunion”, “The 63rd Annual Grammy Awards”, “The Oscars”, “Perry Mason”, “Ratched”, “Star Trek: Discovery” y “The Umbrella Academy”.

