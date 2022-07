Los premios Emmy se entregan anualmente a la excelencia en la televisión estadounidense. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Etienne Laurent

Los últimos años no fueron nada fáciles para los Emmy, los premios que cada año ofrecen la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión a las mejores producciones de la pantalla chica. Con registros de audiencia bajísimos, este 2022 la ceremonia espera recuperar el brillo pasado.

Pese a que en el 2021 pusieron punto final a su racha de peores registros de telespectadores y significó un aumento de 16% de rating en comparación a la de 2020, no consiguió alcanzar la altura de ediciones anteriores. De hecho, fue la tercera más baja en su historia.

Sin embargo, los Emmy 2022 buscan dar la vuelta a esta situación y ya se siente la expectativa en torno a las posibles producciones que se encuentren nominadas. Según el calendario publicado en su página oficial, las votaciones de las rondas de nominaciones cerraron el pasado 27 de junio.

Por ello, la pregunta que se impone es: ¿cuándo se revelarán las nominaciones a los Emmy 2022? A continuación te contamos este y otros detalles de la ceremonia.

Los Emmy 2022 se realizarán el próximo 12 de septiembre. | Fuente: AFP

Emmy 2022: Fecha y cómo ver las nominaciones

De acuerdo con la página oficial de los Premios Emmy, el anuncio de las nominaciones de su edición número 74 será el próximo martes 12 de julio.

El actor J.B. Smoove y la actriz Melissa Fumero serán los encargados de revelar las producciones que entrarán en competencia. Este evento podrá verse en vivo a través de la web oficial de los Emmy: www.emmys.com.

Hora para ver las nominaciones de los Emmy 2022, según tu país



A partir de las 8:30 a.m. (en Perú, a las 10:30 a.m.), el público podrá conocer las series y películas que buscarán hacerse de un galardón en los Emmy 2022.

México: 10:30 a.m.

Perú: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Chile: 12:30 p.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Conoce todos los nominados de los Emmy 2022 este 12 de julio. | Fuente: AFP

Emmy 2022: ¿Qué series no aparecerán en las nominaciones?

De acuerdo con la revista Variety, series nuevas como "Obi-Wan Kenobi", u otras que en esta temporada han publicado nuevas temporadas como "The Boys", "Stranger Things" y "Westworld" no podrán competir en los Emmy 2022.

¿La razón? Muchas de ellas no terminaron de lanzar sus episodios para el 16 de junio, fecha en que se abrieron las rondas de votaciones, ni tampoco los estrenaron de manera online y exclusiva para que los miembros de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión pudieran verla.

En el caso de "Stranger Things", no obstante, el volumen 1 de su cuarta temporada sí consiguió calificar a concursar en las nominaciones; así, probablemente consiga aspirar a colocarse en categorías como series dramáticas, mejores actuaciones, entre otras.

La gala de los Emmy 2022 está programada para realizarse el próximo lunes 12 de septiembre.

