El reality de Lizzo se impuso a "RuPaul's Drag Race" en los Emmy 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Patrick T. Fallon

Esta noche, en los Emmy 2022, la rapera Lizzo consiguió el galardón en la categoría de Mejor programa de competencia gracias a su show "Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls", que se transmite por Prime Video. Al recoger su premio, la cantante estadounidense ofreció un potente discurso a favor de la representación afroamericana en la TV.

Entre lágrimas, Melissa Viviane Jefferson (verdadero nombre de la artista) llamó a las Big Grrrls, sus bailarinas de respaldo, para que se unieran a ella en el escenario. "El trofeo es lindo, pero mi emoción es por estas personas que están en el escenario conmigo", dijo al inicio.

"Cuando era niña, todo lo que quería ver era a mí en los medios", continuó Lizzo. "Alguien gorda como yo. Negra como yo. Hermosa como yo. Si pudiera regresar y decirle algo a la pequeña Lizzo, le diría: 'Vas a ver a esa persona, pero, perra, tendrás que ser tú'", agregó.

"Hace un año, estas mujeres estaban filmando este programa de televisión que cambiaría sus vidas para siempre. ¡Son superestrellas ganadoras del premio Emmy que se van de gira mundial! Hagan algo de ruido para mis Big Grrrls. Las quiero mucho. Dios los bendiga a todos. Esto es para las chicas grandes", concluyó la artista.





Michael Keaton, el primer ganador de la noche en los Emmy 2022

El primer ganador de la noche en los Emmy 2022 fue el veterano actor Michael Keaton, quien estaba nominado a mejor actor en una serie o película limitada o de antología gracias a su papel en "Dopesick". De las manos de Oprah Winfrey, el intérprete del Dr. Samuel Finnix recibió su galardón y ofreció un breve, pero emotivo discurso.

"Me duele mucho la cara por todas las sonrisas falsas que he estado haciendo", bromeó al principio quien vistiera el disfraz de Batman en las cintas de Tim Burton. Pero luego, poniéndose serio, añadió: "Este es uno de los proyectos especiales en los que he trabajado. Significa algo".

Michael Keaton también agradeció a su familia "por nunca hacerme sentir tonto". Y añadió que a lo largo de su trayectoria, que suma varios roles significativos, además de reconocimientos, hubo quienes no creyeron en él. "He tenido algunos escépticos. ¿Pero saben qué? Estamos bien".

El actor de "Dopesick" levantó su estatuilla y se la dedicó a los "verdaderos creyentes". No es, por otro lado, el primer premio que recibe por este papel: en 2021, recibió uno en los SAG Awards. En los Emmy 2022, pudo imponerse frente a Andrew Garfield y Oscar Isaac.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.