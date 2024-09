"Emmy 2024: Cuándo y dónde ver la gala en vivo y quiénes son los favoritos en la gran noche de la televisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo 15 de septiembre, las estrellas de la televisión se preparan para brillar en la 76 edición de los Premios Emmy. Las series más aclamadas del último año, como Shōgun, The Bear, Only Murders in the Building y The Crown, compiten por los codiciados galardones, en una gala que se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Shōgun lidera la noche con 25 nominaciones, seguida de The Bear con 23, mientras que Only Murders in the Building suma 21 candidaturas. En la categoría de miniseries, True Detective: Night Country encabeza con 19 nominaciones, aunque Bebé reno de Netflix es la favorita. La ceremonia será conducida por Eugene Levy y su hijo Daniel.

¿A qué hora inician los Premios Emmy 2024?

La gala de los Premios Emmy 2024 iniciará a las 8 p.m. (hora del Este de los Estados Unidos) y 7 p. m. en Perú. Previo a la ceremonia, los espectadores podrán disfrutar del icónico desfile de estrellas por la alfombra roja, que comenzará una hora antes.

En América Latina, los horarios variarán según la región:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala: 7 p.m.

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 8 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 9 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 10 p.m.

España: 3 a.m. del lunes 16 de septiembre

¿Cuándo y dónde serán los Premios Emmy 2024?

Los Premios Emmy 2024 se celebrarán el domingo 15 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. Originalmente, estaban programados para septiembre de 2023, pero la huelga de actores y guionistas en Hollywood obligó a la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión a postergar la ceremonia.

¿Dónde ver los Premios Emmy 2024 en vivo?

En América Latina, los Premios Emmy 2024 serán transmitidos en vivo a través de TNT, mientras que la ceremonia también podrá verse en streaming por Max. Los suscriptores de DirecTV también podrán acceder a la señal de TNT mediante el servicio DGO.

En Estados Unidos, la gala será emitida por ABC y estará disponible en streaming por Peacock y Hulu (un día después de la transmisión). Además, la alfombra roja podrá seguirse en vivo en el canal de YouTube de la revista People.

¿Cuántas nominaciones tiene Shōgun en los Premios Emmy 2024?

Shōgun hace su debut en los Premios Emmy 2024 tras su lanzamiento en febrero. Con una primera temporada de 10 episodios, la serie recibió elogios de la crítica internacional, lo que ha motivado el desarrollo de sus siguientes temporadas. Esta adaptación del clásico literario ha generado gran expectativa entre los fans y críticos por igual.

La serie cuenta con un elenco liderado por Cosmo Jarvis, quien interpreta a John Blackthorne, y Hiroyuki Sanada como Lord Yoshii Toranaga. Completan el reparto actores de renombre como Tadanobu Asano, Takehiro Hira y Fumi Nikaido, entre otros, aportando al impacto cultural y visual de esta ambiciosa producción.

Este año, Shōgun está nominada a 25 categorías en los Emmy, incluyendo Mejor serie de drama. Sus protagonistas, Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, compiten a mejor actor y actriz en drama, mientras que Tadanobu Asano y Takehiro Hira luchan en actuación de reparto. La serie ya ha conseguido 14 estatuillas en los Emmy de las Artes Creativas.

¿Qué récord ha roto Shōgun en los premios Emmy 2024?

Shōgun ha hecho historia al convertirse en la serie con la mayor cantidad de Premios Emmy obtenidos en una sola temporada, al alzarse con 14 galardones en los Premios Emmy de las Artes Creativas. La serie ha cautivado tanto a críticos como a espectadores con su impresionante producción.

La trama sigue a la transformación de John Blackthorne en samurái, mientras se convierte en el protegido del poderoso Lord Yoshii Toranaga, ascendiendo en un mundo de intrigas y honor. Esta ambiciosa adaptación ha sido elogiada por su excepcional calidad técnica y creativa, reflejada en sus múltiples premios.

Estos son los premios que ya ha conseguido Shōgun en los Premios Emmy a las Artes Creativas:

Mejor mezcla de sonido

Mejor edición de sonido

Mejor edición

Mejor cinematografía

Mejor vestuario de época

Mejores títulos de crédito

Mejor diseño de producción

Mejor maquillaje prostético

Mejor interpretación de especialistas de acción

Mejor reparto en serie dramática

Mejores efectos especiales

Mejor maquillaje fantasía/de época

Mejor peinado fantasía/de época

Mejor actor invitado en serie dramática

Lista completa de nominados al Emmy 2024

Programa de talk show

The Daily Show

Jimmy Kkimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

Programa de competencia

The Amazing Race

RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Traitors

The Voice

Actor principal en serie o película

Matt Bomer (Fellow Travelers)

Richard Gadd (Baby Reindeer)

Jon Hamm (Fargo)

Tom Hollander (Feud: Capote vs. The Swans)

Andrew Scott (Ripley)

Actriz principal en serie o película

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

Brie Larson (Lessons in Chemistry)

Juno Temple (Juno)

Sofía Vergara (Griselda)

Naomi Watts (Feud: Capote vs. The Swans)

Actor de reparto en serie o película

Jonathan Bailey (Fellow Travelers)

Robert Downey Jr. (The Sympathizer)

Tom Goodman-Hill (Baby Reindeer)

John Hawkes (True Detective: Night Country)

Lamorne Morris (Fargo)

Lewis Pullman (Lessons in Chemistry)

Treat Williams (Feud: Capote vs. The Swans)

Actriz de reparto en serie o película

Dakota Fanning (Ripley)

Lily Gladstone (Under The Bridge)

Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Aja Naomi King (Lessons in Chemistry)

Diane Lane (Feud: Capote vs. The Swans)

Nava Mau (Baby Reindeer)

Kali Reis (True Detective: Night Country)

Serie limitada o antológica

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemestry

Ripley

True Detective: Night Country



Película para televisión

Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie

Quiz Lady

Red, White & Royal Blue

Scoop

Unfrosted



Actor principal en drama

Idris Elba (Hijack)

Donald Glover (Mr. & Mrs. Smith)

Waltor Goggins (Fallout)

Gary Oldman (Slow Horses)

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Dominic West (The Crown)

Actriz principal en drama

Jennifer Aniston (The Morning Show)

Carrie Coon (The Gilded Age)

Maya Erskine (Mr. & Mrs. Smith)

Anna Sawai (Shōgun)

Imelda Staunton (The Crown)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Actor de reparto en drama

Tadanobu Asano (Shōgun)

Billy Crudup (The Morning Show)

Mark Duplass (The Morning Show)

Jon Hamm (The Morning Show)

Takehiro Hira (Shōgun)

Jack Lowden (Slow Horses)

Jonathan Pryce (The Crown)

Actriz de reparto en drama

Christine Baranski (The Gilded Age)

Nicole Beharie (The Morning Show)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Greta Lee (The Morning Show)

Lesley Manville (The Crown)

Karen Pittman (The Morning Show)

Holland Taylor (The Morning Show)



Serie de drama

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr. & Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

3 Body Problem

Actor principal en comedia

Matt Berry

Larry David

Steve Martin

Martin Short

Jeremy Allen White

D’Pharaoh Woon-A-Tai

Actriz principal en comedia

Quinta Brunson

Ayo Edebiri

Selena Gomez

Maya Rudolph

Jean Smart

Kristen Wiig

Actor de reparto en comedia

Lionel Boyce (The Bear)

Paul W. Downs (Hacks)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Paul Rudd (Only Murders In The Building)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Actriz de reparto en comedia

Carol Burnett (Palm Royale)

Liza Colón-Zayas (The Bear)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Meryl Streep (Only Murders In The Building)

Serie de Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiam

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservations Dogs

What We Do in the Shadows

