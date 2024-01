Emmy Awards 2024: Pedro Pascal y todos los presentadores que tendrá la ceremonia de premios

El actor chileno entregará uno de los trofeos de esta gala, en donde también está nominado.

Este lunes 15 de enero se realizará la entrega de los Emmy Awards 2024. Como se sabe, esta ceremonia se debió realizar en septiembre del año pasado, pero la huelga generó esta reprogramación.

Uno de los datos que ya se conoció de estos Emmy 2024 es la lista de presentadores de la ceremonia. Aquí te contamos quiénes serán los encargados de animar la gala que premiará a lo mejor de la TV.

Lista completa de animadores de los Emmy Awards 2024

Uno de los primeros que aparece en este listado es nada menos que Pedro Pascal, quien podría recibir un premio, ya que compite en la categoría como Mejor Actor de una Serie de Drama por The Last of Us.

Otro actores que quedaron confirmados así como Pedro Pascal para ser presentadores en los Emmy Awards 2024 son Brunson, Jenna Ortega, Stephen Colbert, Juno Temple y Brett Goldstein.

¿Quiénes más serán presentadores en los Emmy Awards 2024?

En esta lista también se confirmó de los Emmy Awards 2024 a Taraji P. Henson, Sheryl Lee Ralph, Hannah Waddingham y Rob McElhenney. Ellos estarán acompañados por Jason Bateman, Dame Joan Collins, Jon Cryer, Charlie Day, Jodie Foster, Marla Gibbs, Jon Hamm, Glenn Howerton, Ken Jeong, Taylor Tomlinson, Joel McHale y Holland Taylor.

¿Dónde ver los Emmy Awards 2024?

Quedó confirmado que será por TNT y HBO Max. La señal saldrá al mundo desde el Peacock Theatre de Los Angeles. Se conoce que esta premiación estará disponible por los próximos seis meses en la plataforma de HBO Max.