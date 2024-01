Selena Gomez interpretará a la icónica Linda Ronstadt en una nueva película biográfica

Selena Gomez busca brillar, nuevamente, en la industria del cine luego de confirmarse que interpretará a Linda Ronstadt, la icónica cantante estadounidense ganadora de diversos premios musicales, incluidos once Grammy. Fue Variety que confirmó la noticia afirmando que el largometraje “se encuentra actualmente en preproducción”.

La revista informó, además, que la película incluye a John Boylan, mánager oficial de Linda Ronstadt y Jeams Keach, productor que hizo el documental Linda Ronstadt: The Sound of My Voice estrenado el 2019.

Lo llamativo de la elección de Selena Gomez es que tiene ascendencia mexicana al igual que Linda Ronstadt lo que haría notar un parecido físico entre las dos artistas pese a no ser familiares. “No se ha anunciado ningún otro casting”, precisó Variety.

Por su parte, Selena Gomez decidió compartir un post en sus historias Instagram donde aparece la portada de ‘Simple Dreams’, un libro de memorias de Linda Ronstadt sobre su carrera musical y su ascenso al estrellato entre 1960 y 1970.

Linda Ronstadt ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2014 | Fuente: Instagram (lindaronstadtmusic)

Mánager también confirma a Selena Gomez como Linda Ronstadt

Asimismo, la cuenta del Facebook Oficial de Linda Ronstadt también compartió la noticia de Variety ratificando a Selena Gomez en el papel. “Todo comenzó con un simple sueño”, fue la descripción colocada este miércoles 10 de enero.

En ese sentido, la página Great Eastern Music, editorial fundada por John Boylan, se animó a realizar una breve descripción de lo que se viene avanzando en la próxima película biográfica musical.

“La película biográfica de Linda Ronstadt, de la que se rumorea desde hace mucho tiempo, ya está en marcha. Selena Gomez está sujeta a interpretar a Linda (…) Las dos recientemente pasaron unas horas en la casa de Linda discutiendo el proyecto y conociéndose”, se lee en uno de los anuncios publicados.

Selena Gomez volverá a la pantalla grande con el papel de Linda Ronstadt. | Fuente: Instagram (selenagomez)

¿Quién es Linda Ronstadt, el personaje que interpretará Selena Gomez?

Linda Ronstadt es una leyenda del country, rock and roll y folk estadounidense. Inició su carrera en la música en 1970 siendo influenciada por diversos artistas como James Taylor, Paul Simon, María Muldaur, Nicolette Larson, Elvis Costello, entre otros.

Posteriormente, lanzó sus dos álbumes Heart Like a Wheel y Simple Dreams, que le permitieron alcanzar la fama y el éxito siendo una de las artistas más versátiles de la época. Ha ganado 11 premios Grammys, tres American Music Award y un Emmy. Además, de ser dos veces nominada al Globo de oro por su actuación en Only Murders in the Building.

Actualmente, Linda Ronstadt tiene 77 años y reside en su casa en San Francisco donde es cuidada por sus familiares. En el 2013, reveló que fue diagnosticada con Parkinson asegurando que ya no podía cantar más. A raíz de su enfermedad, Ronstadt tomó la decisión de retirarse de los escenarios y luego de la industria musical.