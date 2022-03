Florinda Meza volvió a pronunciarse sobre la batalla legal por los derechos de "Chespirito"

Desde agosto de 2020, se dejaron de transmitir los programas del entrañable Roberto Gómez Bolaños. Recientemente, Florinda Meza, la viuda del popular “Chespirito”, comentó que está haciendo todo lo posible para que el público de toda América Latina vuelva a disfrutar de uno de los artistas más relevantes de la historia de la televisión.

“Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa 'Chespirito' no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría”, fue el mensaje que, acompañado de un lloroso Chapulín Colorado, la recordada Doña Florinda compartió en Twitter e Instagram, y que provocó la inmediata reacción de sus seguidores.

Los usuarios de Twitter le reprocharon que cobre tantas regalías. Pero ella salió aclarar que no tiene nada que ver con esa decisión, y que se encuentra en medio de una batalla legal por devolver a "Chespirito" a la pantalla chica.

“Yo no estuve involucrada en esa decisión. No me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”, fue uno de los mensajes que escribió en Twitter.

Mi corazón de Chapulín está triste, porque el programa Chespirito no se ve en las pantallas de un mundo tan necesitado de risas y alegría. pic.twitter.com/xxjIREZy7I — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) March 14, 2022

¿Quién es el dueño de los derechos de transmisión de la obra de “Chespirito”?

Los dueños de "Chespirito" son dos partes: Televisa y el Grupo Chespirito. Los primeros son los dueños de los derechos de transmisión, al haber sido los productores del programa; mientras que los segundos son dueños de los derechos sobre los guiones y los personajes, creados por Roberto Gómez Bolaños.

Estos últimos derechos fueron cedidos a Televisa hasta el 31 de julio de 2020. Pero como no se llegó a un acuerdo para su renovación, el programa tuvo que salir del aire en todos los países donde estaba.

Desde que esto sucedió, Florinda Meza ha reclamado en diferentes oportunidades a las partes involucradas que hagan algo para que los programas de su difunto esposo vuelvan a las pantallas.

En abril de 2021, Florinda Meza inició una batalla legal, con la que pretende ser incluida como coautora literaria del programa “Chespirito”, además de exigir la propiedad intelectual y los derechos biográficos de Roberto Gómez Bolaños.

Esto último lo hizo cuando se enteró que el hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández. se encontraba en negociaciones para realizar producciones enfocadas en la vida de Chespirito. Hasta que no se aclare a quién pertenecen los derechos biográficos y de imagen, no se podrá realizar ninguna de estas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.