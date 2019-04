"Game of Thrones": Crean parque temático de la serie en Irlanda del Norte

"Game of Thrones" tendrá su propio parque temático en Irlanda del Norte. | Fuente: HBO

Con el final de "Game of Thrones" a la vista, los seguidores de la serie podrán seguir disfrutando del universo de Poniente en Game of Thrones Studio Tour, una muestra interactiva que abrirá en 2020 en Irlanda del Norte, escenario de muchas de las aventuras de Jon Snow, Khaleesi y compañía.



Esta atracción permanente ha sido creada por la cadena de televisión productora de la saga, la estadounidense HBO, y los estudios Linen Mills, responsables del rodaje de exteriores e interiores en la provincia británica y que se ubican en la localidad de Banbridge, al sur de Belfast.



La muestra se asentará sobre más de 10.000 metros cuadrados en esos estudios y los visitantes podrán interactuar, a partir de la primavera de 2020, con imágenes, vestuarios originales, accesorios y otros elementos protagonistas de todas la temporadas de Juego de Tronos, incluida la octava y última, que comenzará la próxima semana.



Los creadores de Game of Thrones Studio Tour explicaron este viernes en un comunicado que el objetivo es ofrecer "una visión cercana y personal" de una amplia selección de artículos sacados directamente de la pequeña pantalla, en la que los fans podrán relacionarse con "algunas de las escenas más icónicas de la serie".



"La experiencia, profundamente inmersiva y sensorial, evocará la magnificencia de la serie, desde Desembarco del Rey, Invernalia, Rocadragón, El Muro y las tierras del más allá, hasta los reinos del otro lado del Mar Estrecho, como Mereen y Braavos", destacaron en la nota.



Game of Thrones Studio Tour es el primero de una serie de proyectos anunciados el pasado año por HBO dentro de su ambicioso programa "Game of Thrones Legacy".



"Es un verdadero placer anunciar la primera atracción del proyecto Game of Thrones Legacy en Irlanda del Norte", aseguró Jeff Peters, vicepresidente de licencias y ventas minoristas de HBO.



"Algunas de las escenas más icónicas de Juego de Tronos se filmaron precisamente en los estudios Linen Mill y nuestros fans pronto tendrán la oportunidad de visitar y ver el trabajo de todo el equipo en el escenario original", agregó.



El director de Linen Mills, Andrew Webb, prometió a los seguidores que esta muestra les permitirá "experimentar de primera mano" la selección "más completa de elementos icónicos de cualquier parte" de este mundo fantástico, basado en la serie de novelas "Canción de Hielo y Fuego" del escritor estadounidense George R.R. Martin.



El primer capítulo de la última temporada de "Game of Thrones"podrá verse el próximo 14 de abril en EE.UU. en la plataforma digital HBO. EFE