"Game of Thrones": Episodio final de la serie rompió récord de audiencia de HBO

Último episodio de "Game of Thrones" superó el récord de audiencia de HBO. | Fuente: HBO

La despedida de la última temporada de "Game of Thrones" rompe el récord de espectadores en las plataformas de HBO, aunque deja a sus seguidores con opiniones divididas y una gran número de críticas en las redes sociales.



La historia de la lucha por el trono de los siete reinos de "Westeros" superó su propio récord en su episodio final con 19,3 millones de espectadores en las plataformas de HBO, que incluye HBO GO y HBO NOW.



Con estos números la serie rebasa su propia marca establecida en el penúltimo capítulo, que fue visto por 18,4 millones de espectadores.



El último episodio, titulado "The Iron Throne" (El Trono de Hierro), también obtuvo el récord de transmisión por televisión más visto en la historia de HBO, con 13,6 millones de espectadores en el horario de las nueve de la noche en la costa Este de EE.UU.



La marca anterior, de 13,4 millones de espectadores, lo tenía el estreno de la cuarta temporada de "The Sopranos" en 2002.



La octava temporada de "Game of Thrones" tiene una media de 44,2 millones de espectadores por episodio en audiencia neta, un aumento de más de 10 millones de espectadores en comparación con la séptima temporada.



A través de los años la serie fue ganando seguidores, de 9,3 millones en la primera temporada en 2011 subió hasta 32,8 millones en la séptima temporada que culminó en agosto del 2017, y después el público tuvo que esperar dos años para ver los últimos seis capítulos.



Tras ocho temporadas y 73 episodios el final de la serie ha causado revuelo mundial, y miles de seguidores en las redes sociales están reclamando otro final.



Una muestra del descontento son las calificaciones de audiencia de sitios como Rotten Tomatoes donde el último capítulo alcanzó el 56 % de su puntuación, en contraste con el 91 % que hasta el momento ha recibido la serie completa.



La calificación es menor en el sitio Internet Movie Database (IMDb), el episodio que se inicia tras la invasión de King's Landing apenas llegó apenas a 4,7 % con menos de 100.000 votantes.



Las protestas contra el programa que se emitió en 207 países y territorios, 194 de estos en transmisión simultánea, también ha generado una petición en el sitio change.org que busca reunir un millón y medio de firmas que piden a HBO que "subvierta" las expectativas de los seguidores.



Este lunes más de 1,282 millones de personas se habían unido a la petición que aseguraba que los guionistas David Benioff y D.B. Weiss habían fracasado en su labor al no tener material original para llevar la historia a su final.



La última temporada no tuvo como referencia las novelas de George R.R. Martin, como al principio de la serie. El nombre del escritor apareció en los miles de mensajes con las etiquetas #gameoftrhrones #GOTs8e3 #GameofThrones y #GOTFinale.



Figuras como el autor Stephen King han manifestado su deseo de saber qué pasa con la historia de Arya, uno de los personajes más queridos de la serie. El ojo crítico de los seguidores tampoco dejó pasar en el último capítulo varias botellas de agua que se vieron en la escena donde se votaba por un nuevo líder.



El error se da semanas después de que en el cuarto capítulo se viera una taza de café sobre una mesa. "Game of Thrones" es el programa con más licencias en la historia de HBO, con más 100 en todo el mundo. Otro beneficiado de la serie fue HBO NOW que vio un salto del 50% en la visualización.



Mientras, plataformas como Facebook, Reddit, Youtube y Twitter, entre otros, registraron el nombre y la historia miles de veces. Twitter informó de que la serie dejó un impacto monumental en la red social. En lo que va de 2019, se han generado 100 millones de tuits sobre la serie.



Los personajes más nombrados en la red fueron en primer lugar #AryaStark, seguido por #DaenerysTargaryen, #Cersei, #JonSnow y #SansaStark. Estados Unidos encabeza la lista de países donde se habló en las redes de la historia de los siete reinos de "Westeros", seguido por Brasil, el Reino Unido, Francia y España.EFE