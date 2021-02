La productora HBO confirmó que la precuela de “Juego de Tronos” iniciará su rodaje en abril de 2021. | Fuente: HBO

Cada vez más cerca. Después de dos años del fin de la serie “Game of Thrones” tenemos información sobre “House of the Dragon”, la precuela que busca seguir contando la historia de una de las familias más impoartantes: los Targaryen.

La productora HBO confirmó que la precuela de “Juego de Tronos” iniciará su rodaje en abril de 2021. La serie contará con 10 capítulos y se verá por HBO y HBO Max, plataforma de streaming que llegará a Latinoamérica en junio de 2021.

Según confirmó HBO, el elenco estará compuesto por Paddy Considine, actor británico que dará vida al rey Viserys Targaryen.

En la serie se conocerá la historia de la guerra civil de los Targaryen, situada 300 años antes de los acontecimientos conocidos en las temporadas de “Game of Thrones”.

En la descripción de la serie se lee: “Viserys es un hombre cálido, amable y decente que solo desea llevar adelante el legado de su abuelo. Pero como hemos aprendido en ‘Game of Thrones’, los hombres buenos no son necesariamente grandes reyes”.

El elenco también incluye a Emma D’Arcy, quien dará vida la princesa Rhaenyra Targaryen; Olivia Cook, como la reina Alicent Hightower; Matt Smith como el príncipe Daemon. Los papeles de Aegon II Targaryen todavía no revela a su actor.

MÁS PROYECTOS

HBO Max también planea una precuelas sobre "Los cuentos de Dunk y Egg", "La rebelión del Robert Baratheon" y este miércoles hay más detalles de una nueva producción.



Resulta que The Hollywood Reporter (THR) indica en un artículo en su página web que "Game of Thrones" y HBO Max planean la realización de una serie animada basada en los libros de George R.R. Martin., aún sin posible fecha de estreno. La misma sería dirigida a público adulto.

"Las reuniones con los escritores para el proyecto, que sería similar en tono a "Game of Thrones", ganadora del Emmy, ya están en marcha. No se han hecho acuerdos y puede que exista la posibilidad de que la serie animada nunca llegue a buen término", sostiene el citado medio. Todo sería para HBO Max.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.