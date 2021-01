HBO quiere ordenar nuevas precuelas de "Game of Thrones". | Fuente: HBO

El universo de "Game of Thrones" continúa en expansión. HBO está interesado en ordenar nuevas precuelas, además de la ya confirmada "House of the Dragon". Incluso, ya hay algunas ideas para futuros proyectos.

Según Variety, ya se encuentra en inicios de desarrollo una serie basada en "Los cuentos de Dunk y Egg". Las historias, escritas por George R.R. Martin a la par de "Canción de hielo y fuego", se ambientan 90 años antes de lo ocurrió en la pequeña pantalla y se enfocan en las aventuras de Sir Duncan el Alto y el joven Aegon V Targaryen.

El autor ha publicado tres cuentos, pero le gustaría que completar una colección de entre seis y doce títulos.



Eso no es todo. HBO se ha reunido con varios guionistas para lanzar ideas basadas en el universo de Martin. Entre ellas, se encuentra una precuela de la rebelión de Robert Baratheon (algo que los fans de "Game of Thrones" pedían a gritos). Algo que sería más fácil de asimilar para los televidente que aún recuerdan los nombres de Ned Stark, Tywin Lannister o el rey loco Aerys.

Bruno Heller, creador del drama histórico "Roma", es uno de los nombres asociados al proyecto. No obstante, aún no hay nada oficial de HBO.

"Game of Thrones" contó con ocho temporadas y ganó 59 premios Emmy. | Fuente: HBO

La decisión es parecida a la de Disney que anunció 10 series alrededor del universo de "Star Wars".

Años atrás, HBO barajó hasta cinco precuelas de "Game of Thrones"; pero finalmente todas se cayeron con excepción de "House of the Dragon". Por el momento, no hay otros proyectos oficialmente en desarrollo ni se piensa en secuelas o spin-offs de la serie original.

PRÓXIMO ESTRENO

"House of the Dragon", el spin off de la galardonada serie, ya cuenta con una fecha de estreno. O, por lo menos, el año. La ficción se estrenará en el 2022 por la plataforma streaming HBO Max, que llegará a Latinoamérica a mediados del 2021.

HBO reveló la información en un video que recopila las series y películas que se estrenarán este año. Esta apareció como un bonus ya que se trata del único lanzamiento confirmado para el 2022.

La imagen muestra el característico dragón tricéfalo, emblema de la casa Targaryen. "House of the Dragon" se ambientará alrededor de 180 años antes de "Game of Thrones" y se enfocará en la guerra civil ocurrida en Westeros.

Después de la muerte de Viserys I, dos de sus descendientes se disputaron la corona dando inicio así al enfrentamiento conocido como Danza de Dragones. A un lado de la contienda se encontraba su primogénita Rhaenrya Targaryen; y al otro su segunda esposa Alicent Hightower y su hijo Aegon II.