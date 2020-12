"House of the Dragon" se estrenará en el 2022 por HBO. | Fuente: Captura de pantalla

Los fans de "Game of Thrones" celebran. "House of the Dragon", el spin off de la galardonada serie, ya cuenta con una fecha de estreno. O, por lo menos, el año. La ficción se estrenará en el 2022 por la plataforma streaming HBO Max, que llegará a Latinoamérica a mediados del próximo año.

HBO reveló la información en un video que recopila las series y películas que se estrenarán en el 2021. Esta apareció como un bonus ya que se trata del único lanzamiento confirmado para el 2022.

La imagen muestra el característico dragón tricéfalo, emblema de la casa Targaryen. "House of the Dragon" se ambientará alrededor de 180 años antes de "Game of Thrones" y se enfocará en la guerra civil ocurrida en Westeros.

Después de la muerte de Viserys I, dos de sus descendientes se disputaron la corona dando inicio así al enfrentamiento conocido como Danza de Dragones. A un lado de la contienda se encontraba su primogénita Rhaenrya Targaryen; y al otro su segunda esposa Alicent Hightower y su hijo Aegon II.

HBO confirmó que "House of the Dragon" comenzará a rodarse en 2021. La serie está inspirada en el libro "Fire & Blood" (2018), que se adentra en la historia de los Targaryen a partir de Aegon el Conquistador.

ACTORES CONFIRMADOS

Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D'Arcy son las nuevas incorporaciones para el spin-off de "Game of Thrones".

La cadena HBO detalló en un comunicado que Smith, conocido por las series "Doctor Who" y "The Crown", dará vida al príncipe Daemon Targaryen, hermano del rey Viserys I.

Cooke, que en el cine ha destacado en "Me and Earl and the Dying Girl" y "Ready Player One", se encargará del personaje de Alicent Hightower. Y D'Arcy, que este año ha aparecido en la serie "Truth Seekers", interpretará a la princesa Rhaenyra Targaryen.

Estos tres fichajes se suman a Paddy Considine, que fue el primer actor anunciado para el drama y que encarnará al rey Viserys Targaryen en "House of the Dragon".