El actor Liam Cunningham no estuvo contento con el final de su personaje en "Game of Thrones". | Fuente: HBO

El final de "Game of Thrones” todavía sigue siendo comentado a pesar de que ha pasado más de un año de su emisión. El libro “Fire Cannot Kill a Dragon” nuevamente ha despertado el interés de los fanáticos, debido a que guarda secretos sobre los ocho años que la serie estuvo al aire así como de su tan criticado desenlace.

Entre tantas anécdotas, hay algunas que apuntan más hacia el polémico final. Tal es el caso de Liam Cunningham, quien dio vida a Sir Davos en la ficción, y se enfrentó a los creadores D.B. Weiss y David Benioff para que no destruyeran a su personaje en camino a la conclusión.

El famoso 'Caballero de la Cebolla' se convirtió en uno de los elementos más adorados de "Game of Thrones", luego de que comenzó como un simple seguidor del rey Stannis Baratheon. Su buen instinto y franqueza ‑opacado muchas veces por su pobreza‑ logró que sobreviviera hasta el último momento.

Según recoge TV Line, la próxima publicación sobre “Game of Thrones” revela que Cunningham no estuvo de acuerdo con lo que plantearon Weiss y Benioff para Sir Davos en la temporada final y luchó para que no desarrollaran un amor platónico hacia Missandei (Nathalie Emmanuel), después de apenas haberla conocido en la séptima entrega.

“Luché contra ellos. ‘No voy a hacer esa mierda’, es lo único por lo que me enfrenté a ellos. La mujer es una diosa, pero con la historia de Davos con Lyanna Mormont y Shireen, no se puede permitir que se enamore de una mujer joven”, dijo el actor sobre cómo salvo a su personaje de tener un pésimo final.

PERO NO SALVÓ AL RESTO

Sir Davos no estuvo entre los personajes más arruinados de “Game of Thrones”, pero muchos de sus compañeros sí vieron afectados a sus personajes de ficción, con los cuales cargaron durante años. Para Liam Cunningham no estuvo tan mal, ya que se mostró de acuerdo con el final definitivo de la exitosa producción.

“Creo que tuvimos el final más feliz que era posible. Los Stark están en buena forma. Los Lannister han desaparecido. Los Targaryen, Daenerys, acabados. El Consejo Privado al final está formado por gente buena: Brienne, Samwell Tarly, Davos, Bronn, Tyrion. Es un final bastante feliz para algo que tenía genocidios hasta entonces”, expresó anteriormente para el sitio de fans Los Siete Reinos.